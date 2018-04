La periodista María Fernanda Mora narra cómo fue el acoso que sufrió en una transmisión en vivo

María Fernanda Mora, periodista deportiva de la cadena Fox Sports emitió una carta en su cuenta de Twitter donde detalló lo ocurrido durante la madrugada del pasado jueves en la Fuente de la Minerva, en Guadalajara, donde fue víctima de acoso sexual mientras el equipo de las Chivas celebraba su campeonato de la Concacaf.

“Lo que me sucedió la madrugada del jueves, le sucede a miles de mujeres todos los días en infinidad de espacios públicos; la diferencia radica en que a mí me pasó durante un enlace en vivo por televisión y decidí defenderme. Mi reacción es lo que convirtió el hecho en algo viral”, expresa en la carta.

También se dirige a aquellos que criticaron su reacción, aclarando cómo fue que sucedieron los hechos, pues asegura que no exageró al golpear con el micrófono al supuesto agresor.

“Durante el enlace este pseudoaficionado me agarró un glúteo. Pensé: Puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente, y continué hablando frente a la cámara. Este sujeto, envalentonado porque no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más. Decidí defenderme”, relata en la carta.

María Fernanda dice que no se arrepiente por la manera en la que actuó y cuenta que no es la primera vez que sufre un acoso mientras lleva a cabo su trabajo.

“No lamento la forma en la que me defendí porque las mujeres NO NOS VAMOS A DEJAR y NO NOS VAMOS A CALLAR”, redactó.

A la opinión pública Tras los hechos del pasado 26 de abril en La Minerva. pic.twitter.com/9cgJJOhlWl — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 30, 2018

El problema de los acosos sexuales en contra de las mujeres radica, desde su punto de vista, en el hecho de que existen quienes se sienten con derechos sobre el cuerpo de otras personas. “El problema siempre es el agresor, no nostras”.

De la misma forma agradece las muestras de apoyo que ha recibido desde el día del ataque pero agrega que le preocupan otro tipo de comentarios que le han hecho. “Me alarman los cientos de comentarios –algunos acompañados de pornografía- en los que me dicen: “que me lo merecía”, que soy una “puta”, que me van o que me debieron “violar”, que yo me lo “busqué” y que qué esperaba de esa situación”.

Finaliza diciendo que le intranquilizan los titulares de algunos medios de comunicación que cubrieron su caso que minimizan la agresión o entrecomillan el acoso, pues argumenta que es fácil distorsionar la información cuando no se estuvo ahí.

La carta está firmada por la reportera y dirigida a la opinión pública.

María Fernanda Mora transmitía en vivo tras el partido entre Guadalajara y Toronto, que consagró a Chivas como ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, cuando un aficionado del “rebaño sagrado” se acercó a ella y la tocó de forma inapropiada.

Ante el hecho, la reportera golpeó al seguidor del Guadalajara con el micrófono que utilizaba. En su momento, Fernanda escribió en Twitter: “Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias!”. Desde entonces no había manifestado su postura.