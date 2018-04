Meade se prepara para el debate, pero sin esperar un crecimiento en la intención del voto

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ha ensayado en los días previos su actuación en el primer debate presidencial de este domingo. Su equipo ha diseñado una estrategia para contrastar las propuestas de su candidato con sus adversarios.

Sin embargo, la expectativa sobre aumentar la intención del voto después del encuentro es mesurada: “no hay que sobredimensionar los debates”, advierte, Francisco Guerrero, coordinador de Estrategia y Debate de Meade.

“A veces se sobrevende la expectativa. Una elección presidencial no se gana solamente porque tengas una buena o mala actuación en los debates”, sólo una actuación desastrosa afectaría a un candidato, afirma en entrevista con Animal Político.

Espera que el tono del debate sea “muy deportivo” porque se trata de una competencia de habilidades, de capacidades en el que si un candidato sólo quiere “sacar el balón y comerse el tiempo, la gente se dará cuenta”.

José Antonio Meade se está preparando sustantivamente porque “quien no sabe de su tema, puede ir y configurar retóricas, puede pegar de gritos, pero si no le transmite a la gente seguridad y conocimiento en los temas, difícilmente podrá avanzar”.

Los estrategas de Meade para el debate de este domingo no incluyen asesores externos. “Puro equipo nacional”, dice Guerrero, conformado por el equipo de campaña presentado públicamente en febrero pasado. Él, por ejemplo, forma parte fundamental dada su experiencia como observador en 25 procesos electorales en el mundo como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El equipo de Meade está confiado en que tendrá una buena actuación porque como secretario de Estado pasó a “examen” en cada glosa de informe de gobierno, lo que significa un “entrenamiento que no se adquiere como una sopa instantánea que se le echa agua caliente, es la formación de muchos años”.

Aseguran que los debates son útiles para los que son indecisos. “En ese sentido va a ser útil. (pero) afortunadamente hay tres debates y va a ser una serie de conversaciones y discusiones”.

– ¿Qué tan bueno es José Antonio Meade para memorizar?

– Es una gente que tiene una capacidad de retención grande.

– ¿Y para improvisar?

También y tiene sentido del humor.

– Meade tiene un tono muy conciliador ¿Trabajan con el candidato en el aspecto vocal?

Hay que respetar el estilo de cada candidato. No estoy a favor de que quieras demostrar algo que no eres. Tienes que debatir como eres porque la gente se da cuenta cuando el producto es falso, cuando es impostado, cuando se trata de vender algo que no existe, eso no es la mejor idea. José Antonio es auténtico y va a mantenerse auténtico.

Sin revelar las estrategias de contraataque con sus oponentes, Guerrero afirma que será positivo que “por primera vez en la historia los candidatos se vean obligados a reaccionar” ya que el verdadero talante de los candidatos radica en su conocimiento y los argumentos para defender sus propuestas, por eso, será como en el póker “como ves das y de acuerdo a cómo se va presentando el juego, vas reaccionando”.

Sobre cómo debía presentarse a un debate un candidato que va en tercer lugar, Guerrero refuta que los números sean desalentadores porque en encuestas como la de El Financiero y Facebook SDP lo ubican en un segundo sitio y no en tercero, en comparación con las demás y declaró que será particularmente.

El equipo trabaja en que el candidato de la coalición Todos por México se sienta cómodo con sus planteamientos y los someta al escrutinio del equipo interno. Guerrero argumenta: “en nuestro caso no hay mucho que ocultar, ahí están nuestras posiciones públicas, nosotros somos una candidatura consistente y congruente.

Además, el nuevo formato resultará interesante para dejar atrás los formatos acartonados y abrir la posibilidad de interacción de los moderadores con los debatientes.