Memos confidenciales del exdirector de FBI detonan nuevo escándalo sobre Donald Trump

Los memorandos confidenciales escritos por el despedido exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump detonaron hoy un nuevo escándalo político en Estados Unidos.

Trump se quejaba frecuentemente con el entonces director del FBI James Comey a comienzos de 2017 de que la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del año anterior era una nube negra sobre su gobierno, según memorandos filtrados este jueves.

Trump “dijo que estaba intentando dirigir el país y que la nube negra de este asunto sobre Rusia estaba haciendo eso difícil”, escribió Comey en un memorando sobre una conversación que ambos tuvieron el 30 de marzo de 2017, semanas antes de que el presidente le despidiera.

Once días después, Trump presionó nuevamente a Comey sobre el tema. El presidente dijo al entonces director del FBI que “él estaba tratando de hacer su trabajo por el país, visitar a líderes extranjeros, y que cualquier nube, así fuera pequeña, se interpone en eso”, escribió Comey, refiriéndose “al tema de Rusia”

De acuerdo con los memos, obtenidos por medios estadunidenses, Trump negó la versión de que tuvo un encuentro con prostitutas en Moscú en 2013, pero reveló a Comey que el presidente Vladimir Putin le dijo que Rusia tenía “las más bellas prostitutas”.

Trump, quien ha señalado en varios puntos que no tuvo una relación con Putin, salió al paso de la divulgación de los documentos, reiterando que reivindican su inocencia en la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

“Los memos de James Comey… muestran claramente que NO HUBO COLUSION ni OBSTRUCCION. También divulgó información clasificada. ¡WOW! ¿Continuará la cacería de brujas?”, escribió este viernes el jefe de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018