Manuel Mireles, exlíder de autodefensas, encabeza lista de candidatos a diputación por Morena en Michoacán

El doctor José Manuel Mireles, fundador de los grupos civiles de autodefensa que en 2013 se alzaron en armas en Michoacán, encabeza la lista de candidatos a diputados de representación proporcional presentada por el partido Morena para el Congreso de Michoacán.

Mireles fue agregado a lista de última hora, misma que fue aprobada durante el noche de esta viernes por el Consejo General del Instituto Electoral del Michoacán (IEM), según informa Quadratín.

En el lugar de Mireles aparecía Francisco Zedillo de Jesús, seguido de Wilma Zavala Ramírez; en tercer lugar, el ex perredista, Fidel Calderón Torreblanca; y Mariela Mejía Maldonado, en la cuarta. Estos tres últimos aún prevalecen en la lista.

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó la noche de este viernes las listas de candidatos a diputados de Morena por la vía de representación proporcional, donde, sin mencionarlo públicamente, estaba incluido el nombre de José Manuel Mireles Valverde, quien en 2013 encabezó el levantamiento civil armado contra el crimen organizado.

Fue el mismo Mireles, quien confirmó su inclusión en dicha lista por medio de sus redes sociales.

Confirmo que contenderé por una diputación de representación proporcional en el Congreso de #Michoacán en la lista de #Morena. pic.twitter.com/9STzRrjz2H — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) April 21, 2018

El IEM expuso de manera general, que “ante cuestionamientos de procesos penales o administrativos en curso, se pondera el principio de presunción de inocencia y quedan a salvo los derechos políticos” de las personas que aspiren a un puesto de representación política, informó Quadratín.

Lo anterior recordando que José Manuel Mireles pasó tres años en prisión, por una acusación de “sedición” de la que fue absuelto y liberado apenas en 2017.

Hace unas semanas el exlíder de las autodefensas, estuvo presente en Ciudad de México para presentar su libro “Todos Somos Autodefensa”. Durante su intervención, Mireles dio a conocer dio que Morena le había ofrecido una candidatura senatorial, ofrecimiento que había decidido no tomar en cuenta.

Comentó que no estaba dentro de sus planes integrarse a la política institucional y subrayó: “Yo estoy convencido de que los partidos políticos son los que tienen dividida a toda la nación, y lo que queremos es una independencia total y absoluta de este sistema, tan corrupto y podrido. Veamos ahorita: quiénes son los que están propuestos para ocupar un lugar en el Senado, en la Cámara de Diputados. Son los mismos de siempre, que antes estaban en un partido político y ahora están en otro”.

Aseguró que otra de las razones por las que no tomaría en cuenta la invitación era porque no provenía de manera directa del fundador y candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El ofrecimiento lo habría hecho la líder nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky. “Obviamente si (Andrés Manuel) me llega a llamar qué bueno, y si no, también, porque no es lo que ando buscando”, aseguró Mireles en aquel momento.