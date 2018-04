Misión cumplida: Trump celebra ataque contra Siria; Rusia e Irán advierten consecuencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el ataque de ayer junto con Francia y Reino Unido contra Siria “no podría haber tenido mejor resultado”.

“Un bombardeo perfectamente ejecutado anoche”, escribió Trump en Twitter. “Gracias a Francia y al Reino Unido por su sensatez y el poder de sus excelentes fuerzas armadas. No podría haber tenido un resultado mejor. ¡Misión cumplida!”.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018