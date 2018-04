Morena pide al INE cancelar la difusión del spot de Mexicanos Primero donde aparecen niños

El partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador, presentó una queja ante el INE y solicitó que se cancele la difusión de un spot de la organización Mexicanos Primero, en el que aparecen niños caracterizados como los candidatos presidenciales.

“Soy Andrés. Quiero que a mis maestros les hagan exámenes, como nos los hacen a nosotros”, dice en el spot un niño, caracterizado como López Obrador, candidato presidencial que ha llamado a cancelar la reforma educativa impulsada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.

Morena acusó que el spot viola el modelo de comunicación política, mientras Mexicanos Primero señala que el objetivo fue “hacer presente a los niños ante una discusión en la que fácilmente se los olvida”, porque no son votantes ni apoyos electorales.

“Se busca beneficiar aquellas campañas de candidatos que se han manifestado a favor de la reforma educativa emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto”, dijo el representante de Morena, Horacio Duarte.

“De igual forma, se utiliza a menores de edad para caricaturizar a los candidatos en violación al 128 del Reglamento de Elecciones, y se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico a favor de una causa ideológica en medio de campañas y en radio y televisión. Lo cual es grave y sumamente irregular”, agregó.

En su argumento contra el spot, Duarte señaló el artículo 41 de la Constitución, en específico el punto de que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

El representante de Morena solicitó que a Mexicanos Primero se le imponga una sanción, “que considere el monto de producción del mensaje y el grave daño generado al proceso electoral”.

Antes Mexicanos Primero, en un comunicado, defendió el mensaje.

“La intención del spot es clara: en la coyuntura de las próximas elecciones, queremos convocar como prioridad poner el derecho de los niños a una educación de calidad, pues ahí está la raíz de las soluciones a problemas como la corrupción, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad que tanto nos laceran”, indicó la organización.

“Por eso, en las propuestas para la formación de una opinión pública libre, mandamos un mensaje que convoca a pensar en qué queremos para los niños, de manera que en la contienda electoral no se negocie con el futuro de las nuevas generaciones”, agregó.

En otro punto de su comunicado, Mexicanos Primero señaló que buscó “generar conversaciones en las familias y en los encuentros cotidianos, una alternativa que se salga de las descalificaciones agresivas y el apelo a los peores sentimientos…

La discusión no es sobre Mexicanos Primero, es sobre los niños; bienvenida la crítica y la libertad para expresarla; no nos preocupa la discrepancia, pero no omitamos lo esencial: poner a los niños primero, como todos deberíamos hacerlo”.