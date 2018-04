¿Diálogo con el narco? Esto piensan AMLO y Zavala sobre el pacto de un obispo con delincuentes

Los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala emitieron una postura sobre el pacto que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, hizo con narcotraficantes, para que no haya asesinatos de candidatos en este proceso electoral.

“Yo les pedí que no hubiera más asesinatos de candidatos y ellos me prometieron que iban a evitar esto, que iban a dejar una elección libre y que no se iban a meter”, relató Rangel Mendoza, sobre el encuentro con líderes de una organización de narcotraficantes de la Sierra, en Guerrero, uno de los estados más golpeadas por la violencia.

López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo en Coahuila que ve con buenos que los pastores u obispos busquen la reconciliación y el diálogo, para que haya paz en México. Incluso dialogando con criminales.

“No le reprocho al obispo de Chilapa que tuvo esa reunión, porque yo conozco la situación tan difícil que están viviendo en la Montaña de Guerrero y en toda esa región de Chilapa, donde hay mucha violencia”, dijo el candidato.

“Qué bien que él se atrevió a hacer eso, que se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie, ni a candidatos ni a los ciudadanos”, agregó.

La prensa le insistió en si él buscaría dialogar con narcotraficantes, y él respondió que buscará el diálogo con todos los mexicanos.

“Yo voy a buscar la paz, yo no quiero la guerra. No estoy por la política del uso de la fuerza para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”, dijo López Obrador, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

La candidata independiente, Margarita Zavala, también opinó sobre el encuentro del obispo con narcotraficantes. En su cuenta de Twitter, dijo que entendía que el religioso hubiera recurrido al diálogo con criminales, “ante la ausencia cobarde del Estado”.

Sin embargo, dijo, “eso no justifica los llamados a la impunidad de López Obrador. No a una amnistía a criminales. Sí a la paz con ley y justicia”.

Zavala hizo referencia a la propuesta de López Obrador, de incluso plantear la amnistía a criminales, si las víctimas están de acuerdo, como una alternativa para lograr la paz, en lugar de la confrontación en el país.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)