Norcorea anuncia la suspensión de pruebas nucleares y de misiles

El líder norcoreano Kim Jong ha anunciado que suspenderá las pruebas nucleares y de misiles y cerrará un sitio de pruebas nucleares en el área norte.

Esto, de acuerdo a medios locales según informó el Yonhap News Agency, quien difundió que a partir del 21 de abril, Corea del Norte detendrá las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, respecto a la base a datos de la Agencia Central de Noticias de Corea.

Explicó que la acción es a fin de demostrar que llevará a cabo su promesa de suspender pruebas nucleares y cumplir así con acuerdos internacionales que le han pedido esto.

La decisión fue tomada en una reunión plenaria del comité central del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (WPK por sus siglas en inglés) el viernes, según la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA por sus siglas en inglés).

En ocasiones anteriores, países como los Estados Unidos habían reportado la detección de actividad en el sitio de pruebas de armas nucleares de corea del Norte.

Estos actos, eran realizados de las sanciones internacionales y amenazas de acción militar por parte del Presidente Donald Trump, Corea del Norte no ha cedido en su intención de lanzar una sexta prueba de armas nucleares.

Sin embargo, tras el anuncio el mandatario estadounidense saludó la decisión de suspender los ensayos nucleares norcoreanos, calificándolo de “muy buena noticia”.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de abril de 2018