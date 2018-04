Hacen velada y alistan protestas por muerte de estudiantes de cine; exigen renuncia de Aristóteles Sandoval

Tras la confirmación de la Fiscalía General de Jalisco de la muerte de los tres estudiantes de cine reportados como desaparecidos desde el 19 de marzo, cientos de personas protestaron anoche de manera pacífica y en silencio afuera de Casa Jalisco.

La mayoría vestidos de negro encendieron veladoras en el ingreso de la residencia del gobernador Aristóteles Sandoval, que permaneció resguardada por policías antimotines.

Los manifestantes cuestionaron la “verdad histórica” que se dio a conocer ayer por la tarde. “Los tres alumnos desaparecidos, para nosotras siguen desaparecidos todavía. La Fiscalía no ha presentado pruebas fehacientes al respecto”, señaló Rosa Elba Zúñiga López, una de las manifestantes.

La activista Fernanda Dudette hizo un llamado a la ciudadanía para estar unidos y salir a apoyar a los estudiantes y familias de los miles de desaparecidos.

Mientras que el académico jubilado Luis Helguera sostuvo: “El pueblo le está demandando (al gobernador) una explicación plausible, no una idiotez como la que nos están vendiendo. Porque lo que nos están vendiendo es exactamente igual que la de Murillo Karam y todos esos imbéciles nos están viendo la cara”.

“Estos tres muchachos y todos los demás desaparecidos se convirtieron en nuestra familia, ellos son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos…yo no creo esto, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Me niego a creerlo. Tienen que demostrarnos cien por ciento que estos cuerpos son los de estos muchachos”, señaló Martha Fregoso, una de las asistentes a la velada.

También el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), de la Universidad de Guadalajara, Jesús Medina Varela, cuestionó la versión oficial que menciona la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, aseguró que no renunciará a su cargo y reiteró el compromiso que tiene con la familia de los estudiantes de no cerrar el expediente.

“No salimos hasta esperar las pruebas científicas de ADN, además de los dictámenes genéticos, podemos transparentar los resultados, hay solidez en la investigación, más de 400 entrevistas”.

Nosotros no estamos cruzados de brazos, aseguró Sandoval en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Indicó que los inculpados serán acusados por secuestro agravado y se buscará la máxima pena, por más de 140 años.

Es absolutamente justificada la indignación que el caso de los tres estudiantes despierta en la sociedad.

Como padre estoy dolido y conmocionado; como autoridad cumpliré el compromiso que hice con los familiares de las víctimas de seguir investigando. https://t.co/MYTeze3635 — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) April 24, 2018

#EnDirecto | Rueda de prensa en torno a la investigación de los estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá. https://t.co/slMTLQdN67 — Fiscalía de Jalisco (@FiscaliaJal) April 23, 2018

# NoSomosTresSomosTodxs: protestarán en Jalisco y CDMX

Para exigir respuestas, pruebas y justicia, este martes 24 de abril, a las 18:00 horas, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente junto con alumnos del CAAV protestarán en la Glorieta Niños Héroes, recientemente bautizada como “Glorieta de los desaparecidos”.

El jueves 26 de abril, a las 18:00 horas, la FEU encabezará otra manifestación por los jóvenes que desde hace más de un mes estaban desaparecidos.

En Ciudad de México también se convocó a una marcha para este martes que partirá del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Seguridad Pública a las 16:00 horas.

Ayer, la Fiscalía General de Jalisco informó que Javier Aceves Gastélum, Marco Ávalos y Daniel Díaz fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según informó ayer Lizette Torres, jefa de la investigación, integrantes de este grupo privaron de la libertad a los estudiantes porque buscaban obtener informes de Diego “N”, integrante de un grupo contrario: El Cártel Nueva Plaza.

Los criminales creyeron que los tres estudiantes eran parte de ese grupo porque la casa en la que elaboraron su video, prestada por la tía de uno de ellos, pertenecía a Diego “N”, quien está en prisión desde 2015, se asentó en la carpeta de investigación.

Quienes rechazan la historia referida por la Fiscalía, pidieron que además de los documentos oficiales y se les den facilidades a los familiares de los tres estudiantes del CAAV para tener un diagnóstico de peritos externos.

Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador. — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 24, 2018

Con información de Martha Hernández