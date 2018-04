Rosario Robles denuncia que hay una campaña en su contra y dice que tiene la conciencia tranquila

Rosario Robles aseguró que tiene las manos limpias, así como las pruebas de que no está involucrada en el desvío de recursos de Sedesol y Sedatu a través de contratos con universidades públicas.

La actual titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dijo en entrevista para Canal Once que hay una campaña en su contra “y lo relaciono con los tiempos políticos que estamos viviendo”.

“Se ha montado una campaña que tiene un objetivo muy claro, que mi sucesor en Sedesol que es hoy el candidato a la presidencia del PRI y el Partido Verde, entonces al mancharme a mí lo quieren manchar a él”, dijo Robles.

Señaló que quién orquesta esta campaña busca golpear el proyecto político del presidente Enrique Peña Nieto y del candidato del PRI-PVEM, José Antonio Meade.

Prueba de ello, sostuvo, es que su nombre no aparece en ninguna denuncia ni de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública ni de la Procuraduría General de la República.

Aseguró que no tiene bienes como departamentos o ranchos, y que vive en la misma casa desde hace 20 años.

En la investigación La Estafa Maestra, realizada por Animal Político, se reveló un esquema de triangulación para el desvío de recursos. En este, el gobierno contrata a universidades públicas para realizar trabajos, éstas a su vez contratan a empresas fantasma. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Bajo ese esquema, Sedesol contrató a ocho universidades públicas que a su vez subcontrataron a 128 empresas fantasma a las que entregaron 3 mil 433 millones de pesos.

Robles explicó que las universidades contratadas bajo su mandato cumplieron con lo pedido.

“Yo contrato una universidad para que me hagan esta carpeta. A mí me la entregaron. La universidad, cómo lo hizo, a quién contrató, subcontrató, terminó en las Islas Caimán, es problema de la universidad, no es problema de la secretaría.

“Si me entregaste nosotros (la Sedesol) estamos limpios”, dijo.

Señaló que con las publicaciones en medios de se “ha querido confundir a la gente, como si haber contratado a las universidades fuera ilegal y no es ilegal además las universidades no son unas corruptas, son nuestras universidades públicas”.

Aseguró que tiene pruebas que acreditan que los servicios y productos que contrataron Sedesol y Sedatu fueron entregados y que las publicará en un blog para que puedan consultarse.

“Tengo mis pruebas, celebramos contratos con universidades y con institutos públicos, entidades públicas al amparo de la ley de adquisiciones”, explicó.

“Yo tengo la conciencia tranquila, el que nada debe nada teme”, puntualizó.

Robles añadió que lo que no se dice es que la Cruzada Contra el Hambre, emprendida por Sedesol, “tuvo resultados para disminuir el hambre, que tuvo beneficios, que en el caso de sedatu, hemos puesto en el centro de la atención la nueva agenda urbana. Que mes y medio vivimos en Oaxaca, yo particularmente, en medio de la reconstrucción, eso no se dice”.