Tatiana Clouthier, la líder de la campaña de AMLO que poncha a sus contrincantes desde Twitter

Tatiana Clouthier, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no está siempre de acuerdo con el líder de Morena, y se lo dice no solo a él, sino públicamente a quien se lo pregunte.

La invitación para que Napoleón Gómez Urrutia, exlíder minero refugiado en Canadá tras una acusación de desvíos millonarios, sea senador plurinominal por el partido de Andrés Manuel no gustó a Clouthier.

“No estoy de acuerdo, y AMLO lo sabe”, asegura durante la plática, en la que aborda múltiples temas: las críticas que insisten en mostrar a López Obrador como un líder autoritario, su decisión de no militar en Morena, la invitación a expanistas del gobierno de Felipe Calderón y sus polémicas en redes sociales, donde por su estilo ácido muchos la elevaron a la categoría de ‘Tuit-Star’.

La invitación como coordinadora

La relación con López Obrador viene de lejos, recuerda la sinaloense de 52 años y licenciada en Lengua Inglesa.

En 2006, lo conoció personalmente en una cena a la que asistió con su esposo y su hermano, el también político Manuel Clouthier. En ese entonces, alegando que era una “mala copia” del PRI, Tatiana acababa de renunciar al PAN, el partido al que históricamente va ligado su apellido por su padre Manuel Clouthier, Maquío; líder del blanquiazul que contendió en 1998 por la Presidencia que ganó Carlos Salinas de Gortari.

Pero no es hasta 2011 cuando se integra por primera vez a la campaña de AMLO, en la contienda de la que resultó vencedor el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

En 2017, participó en la elaboración del Proyecto Alternativo de Nación, pero es en enero pasado cuando López Obrador la invita de nuevo a su campaña durante una reunión en el estado de Chiapas, aunque esta vez con un papel muy diferente: quiere que sea su estratega.

“Aceptar la coordinación nacional de la campaña fue una decisión difícil. Aunque lo que facilitó mi respuesta fue que la campaña de Andrés ya tenía muchos ejes funcionando tiempo atrás.

Es decir, que no se trata de una coordinación tradicional que implica responsabilidades mayores. En realidad, tengo muchos aliados en los que puedo descansar”, dice Tatiana, quien sin mencionarlos habla de otros personajes clave en el equipo de AMLO, como el regiomontano Alfonso Romo, quien es el vínculo con empresarios y sociedad civil; y de Yeidckol Polevnsky, la actual secretaria general de Morena y una de las operadoras más influyentes de la campaña.

“No estoy de acuerdo con la designación de Napoleón”

Poco después de la presentación el 15 de enero como coordinadora, llega la primera polémica: AMLO anuncia que si gana creará “las condiciones” para que regrese Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá desde 2006 tras ser acusado de desviar más de 50 millones de dólares del sindicato de mineros a sus cuentas personales.

Una semana más tarde, Morena materializa las palabras de su líder designando a Napoleón en su lista de plurinominales para el Senado.

A Tatiana el nombramiento le toma por sorpresa. Así lo admite en una entrevista con Denise Maerker, en la que dice no tener palabras para explicar la postulación. Mientras que en otras entrevistas señala que no comulga con el “perfil de liderazgo tradicional” de Napoleón, aunque matiza que cree firmemente que es un perseguido político y que de haberse comprobado las acusaciones, Canadá no le hubiera dado refugio.

-¿Sabía AMLO que invitar a Napoleón iba a generar esta polémica?

“Sí. Y tan lo creo, que Andrés no dio de una (la noticia), sino que la fue soltando poco a poco. Primero nos dice: Napoleón sería bienvenido. Y luego pasa un tiempo y lo enlista para plurinominal. Por eso me parece que Andrés tenía claro que la decisión iba a causar revuelo”.

-¿Por qué invitó AMLO a Napoleón?

Tatiana se toma más de cinco minutos para tratar de explicar su “interpretación” del asunto.

“AMLO siempre ha hablado de las minas, no es un tema nuevo para él –expone-. Si tú ves cómo operan las minas en México y cómo operan en otros países, las diferencias están ahí. Un trabajador minero canadiense, por ejemplo, gana 50 dólares la hora; uno mexicano, 20 dólares al día. Entonces, si conocemos la lucha histórica de Morena y de AMLO por reivindicar los derechos laborales, creo que podemos entender la decisión. No estar de acuerdo con ella, pero sí entenderla”.

-O sea, ¿la invitación es un guiño al sector minero?

“No es solo un guiño. Creo que tiene ver con la posibilidad de reivindicar el trabajo y la retribución de las minerías en favor de los mexicanos. Esa es mi interpretación. Me parece que hay una visión más amplia en este tema, aunque solo se quiera ver a Napoleón”.

-Sí, pero en un inicio no se veía que estuviera entusiasmada con la designación de Napoleón…

“No, y no lo estoy. No estoy de acuerdo –repite tajante-. Y así se lo dije a Andrés Manuel, que no estoy de acuerdo”.

-¿Y él qué le dijo?

“Me respondió que este es un movimiento plural. Que podía no estar de acuerdo y que lo podía decir públicamente. Y aquí te lo estoy diciendo”.

La invitación a expanistas

Otras invitaciones polémicas son las de dos panistas de solera: Gabriela Cuevas, exdiputada federal y senadora que renunció al blanquiazul tras 24 años de militancia.

Y Germán Martínez, expresidente nacional del PAN, y exsecretario de la Función Pública con Felipe Calderón; presidente con el que mantuvo una relación estrecha, y al que López Obrador lleva dedicándole calificativos como “espurio” o “presidente fraudulento”, desde que en 2006 perdió con él la elección presidencial por un ajustado margen.

Tanto Cuevas como Martínez van en las listas de Morena para diputada plurinominal y senador plurinominal, respectivamente. Y también forman parte del Consejo Asesor Electoral; un equipo encargado de “cuidar” las elecciones del 1 de julio. Incluso, Martínez reveló en el diario Reforma que AMLO lo invitó a ser candidato a Fiscal General de la República.

Desde Morena, el mensaje ‘oficial’ ante estas invitaciones es de conciliación. “Todo el que venga a sumar, es bienvenido”, repiten en el partido ante grabadoras y fuera de ellas. Sin embargo, a pie de calle hay simpatizantes del partido que no ven con buenos ojos que exintegrantes del PAN, al que llevan acusando más de una década de ‘robarle’ a López Obrador la presidencia, formen parte ahora del equipo del tabasqueño.

“Es muy fácil de comprender. Las grandes transformaciones en el mundo pasan por un péndulo de extremos. Y el gran transformador, es capaz de sumar los extremos para encontrarlos en un punto y transitar a que el país avance. Y eso es lo que ha hecho Andrés”.

-¿Y por qué usted no se ha afiliado como militante de Morena?

“Porque no quiero ser de ningún partido –responde rotunda-. Ni de Morena, ni de ningún otro. El aprendizaje que tuve es que el mejor lugar para estar es del lado de la sociedad civil, procurando que se aplique el artículo 39 constitucional, que dice que la soberanía reside en el pueblo”.

-O sea, usted está apoyando a López Obrador, no a Morena…

“Yo más que un partido, estoy con la persona, que es Andrés Manuel. Y sobre todo, estoy con el proyecto, que es más grande que la persona”.

“AMLO ha evolucionado”

Colgada de una pared del lobby del hotel, hay una televisión por la que van desfilando noticias con imágenes de actos de campaña de los candidatos del PRI y el PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, y también del presidente Peña Nieto, que habla ante una convención de empresarios.

Tatiana mira de reojo la pantalla. Al cuestionarla si el mensaje que dio López Obrador durante su registro como candidato ante el INE, donde dijo que en caso de ganar no habrá una persecución política contra nadie, puede ser interpretado como una especie de ‘amnistía’, a pesar de que durante la actual administración han tenido lugar casos notables de corrupción como La Estafa Maestra, Odebrecht, o la Casa Blanca.

“Andrés Manuel habló de no persecución y de justicia, y cualquiera que nos diga ahorita que meterá al Presidente de la República en la cárcel, está mintiendo porque la Constitución no lo permite. Y en este país, hay alguien que nos miente”, dice sin mencionarlo, pero en clara alusión al candidato Ricardo Anaya, quien prometió que encarcelará a Peña Nieto si gana la presidencia y se comprueba que en el mandato del priista hubo corrupción.

“Por eso, el primer paso que habremos de dar es modificar la Constitución, para quitarle al presidente el fuero protector”.

-¿Y qué pasará con los casos de corrupción sin resolver?

“De nuevo, son dos cosas: una es no venganza y la otra es justicia. Pero al presidente no le toca perseguir, ni investigar. Eso le toca al poder judicial”.

Además del tema de la no venganza, AMLO está centrando su campaña en lanzar mensajes de conciliación a adversarios; en dejar que los otros candidatos intercambien golpes. ¿Esto ha sido una decisión de estrategia electoral? ¿Le aconsejaron que bajara el tono?

Tatiana responde con una reflexión.

“Si yo volteo a verme a quién era yo en 2006, ¿soy la misma persona? Si así fuera, sería malo por mí. Porque el ser humano viene al mundo a evolucionar, y creo que Andrés Manuel ha evolucionado; ha ido madurando, asentándose, y la edad también le ayuda. Creo que ahora esta parte briosa y desubicada la vemos en otros candidatos, no en Andrés”.

Aun así continúan las voces que señalan a López Obrador como alguien que no acepta la crítica, ni la derrota.

El pasado 9 de marzo, durante una convención bancaria en Acapulco, Andrés Manuel dijo que si en las próximas elecciones hay fraude, se retirará a Palenque pero “a ver quién amarra al tigre”.

La frase que fue interpretada en algunas columnas de opinión como una amenaza velada de provocar protestas, como las de 2006, cuando tras perder las elecciones hubo un plantón en el Paseo de la Reforma que duró seis meses.

“Pregúntale a los últimos 10 coordinadores de campaña, de quien tú quieras, si se hubieran aventado la que yo (con AMLO). Si sus candidatos les hubieran dado la libertad de decir públicamente: no estoy de acuerdo contigo. ¿Eso es autoritarismo? –Encoge los hombros-. Yo creo que no”.

Otra de las constantes en la estrategia de Morena ha sido la de acercarse a los empresarios, especialmente en estados como Nuevo León, una de las entidades donde históricamente AMLO no ha tenido el favor del voto.

“Se han dado muestras importantes de que el país no va a sufrir una crisis con la llegada de Andrés. Es absurdo discutir esto, porque ellos mismos (los rivales políticos de AMLO) hablan de respeto a las instituciones, pero ellos dudan de éstas cuando dicen que va a pasar algo (si AMLO gana). Y yo pregunto: si tenemos un Banco de México autónomo, unas instituciones autónomas, y una separación de poderes… ¿entonces cuál es el problema?

‘Tuit-Star’

Twitter es la otra arena desde donde Tatiana Clouthier defiende y promueve la campaña de AMLO. Con 280 caracteres, lo mismo enfrenta al expresidente Vicente Fox; ‘trolea’ a adversarios políticos, o utiliza la ironía para responder a las críticas.

Unos enfrentamientos repletos de comentarios ácidos que la han convertido en una ‘Tuit-Star’. O al menos, así la proclamaron en redes sociales, donde abundan memes de ella ataviada con unas Ray Ban clásicas y una gorra de visera plana, al estilo de estrellas como Kanye West o Kendrick Lamar.

-Vargas Llosa, Fox, Meade… No tiene usted reparos en ‘repartir’ críticas en Twitter más allá de quién sea el personaje.

“Aquí el que se lleva… pues se aguanta. Y eso es lo bueno de las redes sociales, que han llevado al mundo una democratización de los medios de comunicación”.

-¿Piensa usted mucho los tuits? ¿No le gana la pasión?

“Antes me aventaba más. Ahora lo pienso mucho porque no me represento solo a mí misma, sino a una causa”.

-¿Y en alguna ocasión se ha dicho: igual y me equivoqué. Debí haber sido más suave en tal comentario?

“No, me equivoco al revés. Me gustaría tener tiempo para meterme más a Twitter”.

-O sea, que no rehúye usted el combate en redes sociales…

“Pues no. Aunque tampoco es que me levante por la mañana pensando qué voy a tuitear. Tan solo creo que (Twitter) es un mecanismo interesante para debatir, y para expresar posturas. Y claro, también sirve para conocer la mecha corta que tienen en otros lados”.