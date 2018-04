Verificado.mx: papa Francisco no se pronunció contra López Obrador, como se afirma en un video

Desde el domingo 15 de abril diversas páginas en Facebook han difundido un video con una supuesta respuesta del papa Francisco a la invitación que planteó el candidato Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar las elecciones. El contenido es falso.

“Las ideologías de AMLO son dictaduras que no sirven: papa Francisco”, señala la descripción de uno de los videos, que cuenta con dos millones 500 mil reproducciones y ha sido compartido 79 mil veces.

Verificado 2018 revisó el video original del discurso del papa Francisco, realizado en junio de 2015 en Asunción, Paraguay, dos años antes de la invitación de López Obrador, y encontró que no se pronunció en ningún momento en contra del candidato; en cambio, sí hizo una crítica en contra de las ideologías políticas y de los intereses de los políticos que gobiernan.

“Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado. ¿En qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre, siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo”, señaló el papa pero sin referirse en concreto a algún actor político.

La transcripción completa del discurso puede consultarse en el sitio oficial del Vaticano: el papa no habló en específico sobre México ni se refirió al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.

En otra versión del video, publicado en la página El Mexicanazo de Facebook, se asegura que el candidato buscó tener una reunión con el papa Francisco para obtener su apoyo, y que éste le respondió con la supuesta crítica a la que se refiere la primera publicación.

Esta versión contiene una introducción con frases en italiano, como para dar más realismo a la supuesta crítica en contra de López Obrador, y acumuló 247 mil reproducciones y más de 3 mil reacciones.

En días pasados trascendió la noticia de que en caso de resultar ganador de los comicios electorales, Andrés Manuel López Obrador invitaría a diversos líderes religiosos a México, entre ellos al papa Francisco, para que medie el proceso de paz que, en su opinión, debe llevarse a cabo en el país.