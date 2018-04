Falso que Peña mandara a Slim a defender el Nuevo Aeropuerto, dice vocero de Presidencia

Tras asegurar que el presidente Enrique Peña Nieto jamás tuvo comunicación con el empresario Carlos Slim sobre el tema del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el vocero del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez, insistió en que la obra es una “magnífica decisión”.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Residencia Oficial de Los Pinos, calificó las declaraciones que sobre este tema hizo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como “noticias falsas”.

“Hemos hecho todo lo posible para demostrar que ese aeropuerto es una buena idea para México, que es algo que va a ayudar a millones de mexicanos a mejorar sus condiciones de vida, pero contra la mala fe no hay argumento posible”, dijo.

Llama la atención, señaló, que ante la argumentación sólida del empresario Carlos Slim sobre la conveniencia evidente de construir el Nuevo Aeropuerto de México venga la descalificación personal.

“Los detractores no lo han podido tocar ni con el roce más leve de un argumento débil y no lo han podido hacer simplemente porque no lo tienen. Esto confirma que la decisión de construir el nuevo aeropuerto es una magnífica decisión”, aclaró.

El nuevo aeropuerto, insistió, en que existen estudios aeronáuticos que indican que el mejor lugar para construir el nuevo aeropuerto es precisamente en donde se está llevando a cabo, se han traído expertos aeronáuticos, de líneas aéreas, de tráfico aéreo para demostrar la inviabilidad de otra opción.

Respecto al financiamiento de la obra, aseguró que ese aspecto es otra de sus ventajas, pues prácticamente es autofinanciable, porque se construye con la Tarifa de Uso de Aeropuerto que pagan los pasajeros.

Otra parte más proviene de los inversionistas privados, pero prácticamente es autofinanciable y “hasta desde ese punto de vista es conveniente”.

Este lunes 16 de abril, el empresario Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa en la que defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pues dijo, el proyecto detonará la inversión en lo que ahora es una zona marginada del Valle de México.

En respuesta, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que, de ganar la presidencia, cancelará la construcción del aeropuerto, respondió al empresario que la construcción de la nueva terminal aérea en lo que era el Lago de Texcoco no es un buen negocio para los mexicanos y que si él cree que es un buen negocio para él, “que lo haga con su dinero”.

De acuerdo con López Obrador, Slim es utilizado “para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento. Pero no les va a funcionar. Seguramente le pidieron que saliera a dar esta conferencia. Seguramente Peña Nieto o Salinas, pero tampoco me preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie”.

Con información de Notimex.