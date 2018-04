¿Voto útil contra AMLO? Esto es lo que plantean Anaya y el PRI

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo en Puebla este domingo que Andrés Manuel López Obrador está “muy nervioso” porque habrá voto útil el 1 de julio, y eso no favorece al político de Morena.

Anaya hizo un llamado a “la gente buena” para que se sume a su proyecto, independientemente del partido político en que hayan militado o el hecho de que no tengan militancia partidista.

“Este no es un asunto de acuerdos cupulares, es un asunto de que la gente, toda la gente buena que quiera sumar en este proyecto, se sume”, expresó Anaya.

“Yo reitero la invitación a toda la gente que quiera construir un México próspero, un México con igualdad de oportunidades a que se sumen a nuestro proyecto. Hay gente buena en todos los partidos, hay gente muy buena en la ciudadanía. Vamos a unir fuerzas, vamos a sumar esfuerzos y vamos a ganar esta elección”, agregó.

Anaya dijo que López Obrador, después del debate, está “descolocado, está nervioso, está enojado, está agresivo, porque sabe que le vamos a ganar, está sintiendo pasos, el 1 de julio le vamos a ganar y además de manera muy contundente esta elección”.

Va a haber voto útil, agregó el candidato de PAN, PRD y MC, “y eso lo tiene muy nervioso y va a ser uno de los factores que van a implicar nuestro triunfo el 1 de julio”.

Anaya acusó que “ya regresó el López Obrador violento, el que todos conocíamos”, y que esa violencia verbal se la está contagiando a su seguidores.

“Eso no es lo que el país necesita, yo lo invito a que se tranquilice, a que se serene… primero le recomendamos el té de tila y no le funcionó, yo creo que no se ha tomado el amlodipino, sería bueno que se tome una doble dosis de amlodipino”, dijo el político panista.

Voto útil sería a favor de Meade, dice Moreira

El secretario de Operación Política del CEN del PRI, Rubén Moreira Valdés, advirtió que es impensable un voto útil priista a favor de Ricardo Anaya u otro partido, porque José Antonio Meade es el único que puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el exgobernador de Coahuila respondió a las preocupaciones de algunos empresarios, a quienes les pidió que si quieren frenar “la amenaza que significa el populismo de López Obrador”, la única manera es apoyar la opción que representa Meade Kuribreña, porque jamás le darían un voto a Acción Nacional y su candidato.

Aseguró que el voto priista se queda con Meade Kuribreña por varias razones, entre ellas, por ser el mejor candidato presidencial, y descartó cualquier posibilidad de un sufragio útil para el PAN por la enorme distancia ideológica con la derecha y su candidato, así como “por los agravios gigantescos de Ricardo Anaya hacia nosotros”.

Por ello, insistió Moreira Valdés, hacen nula cualquier posibilidad del voto útil hacia allá y reiteró que la estructura priista está con Meade Kuribreña, con quien tienen comprometido su sufragio.

“Nosotros hemos escuchado cómo hay segmentos, sobre todo empresariales, que han llamado al voto útil para uno u otro candidato, les decimos a ellos que se sumen a nosotros”, subrayó.

Con información de Notimex