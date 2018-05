Destituyen al presidente del PRI en Morelos, tras sufrir accidente, presuntamente bajo efectos del alcohol

El PRI en Morelos anunció la destitución de Alberto Martínez como presidente estatal del partido, luego de haber estado involucrado en un accidente automovilístico, presuntamente bajo efectos del alcohol.

De acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, el pasado martes 8 de mayo circuló en medios de comunicación y redes sociales un video en el que se observa a Alberto Martínez “bajo efectos del alcohol”.

En un comunicado, el candidato a la gubernatura del estado, Jorge Meade, manifestó que el hecho de que el presidente estatal del partido apareciera en ese estado en un video “me genera una profunda molestia, una profunda indignación”.

“¿Cómo les pedimos a los ciudadanos que no piensen mal de los políticos, cuando el presidente de un partido se conduce de una manera tan lamentable? Ese cargo debe ser para una persona con una conducta intachable. Cierto es que todas las personas cometen errores, pero están obligadas a hacerse responsables y este es un hecho grave”, señaló.

Meade Ocaranza condenó el incidente y aseveró que “Alberto Martínez no me representa, no representa los 38 años que tengo de trabajo al servicio de los más necesitados, al servicio de Morelos. Tampoco representa a miles de priistas que todos los días trabajan con entrega para construir un mejor estado para todos”.

El candidato del PRI para gobernar Morelos subrayó que hechos como este no pueden quedar así, por lo que solicitó al PRI nacional que sea tratado con todo el rigor de acuerdo a los estatutos partidistas.

Este miércoles, Alberto Martínez González fue separado del cargo por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y en su lugar fue nombrado Antonio Lugo Morales, quien fungía como delegado del CEN priista.

Con información de Notimex.