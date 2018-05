El Frente denuncia dificultades para que migrantes mexicanos puedan votar en Estados Unidos

Maximina Gutiérrez recibió en su casa de San Antonio, Texas, un aviso del Instituto Nacional Electoral (INE) diciendo que no le podía dar la credencial de elector porque no había comprobado su domicilio, ese que sí estaba dando por válido para notificarle. Aunque aseguró que había presentado todos sus papeles –si no, no le hubieran aceptado la solicitud–, volvió a mandar el documento y logró subsanar el error no solo para poder votar el próximo 1 de julio, sino para ser inscrita como candidata a diputada federal suplente en la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano.

A Gutiérrez le llegó la credencial, pero su marido, que había hecho el trámite al mismo tiempo, no la recibió. Este 8 de mayo, la coalición Por México al Frente denunció que son tantos los errores en la credencialización de mexicanos en el exterior, que solo en Estados Unidos hay más de 200 mil personas que solicitaron su registro y no están en el padrón del INE.

El secretario de Relaciones Internacionales del PRD, Irán Moreno, aseguró en conferencia de prensa que aproximadamente 365 mil mexicanos solicitaron su registro ante el INE en oficinas en Estados Unidos. Sin embargo, el Instituto reportó que, con corte al 4 de mayo, había 152 mil 337 personas que podrán votar desde ese país (84 % de las solicitudes aprobadas).

Los ciudadanos mexicanos no dejan de serlo por radicar en el exterior. Este año, más de 181 mil compatriotas van a sufragar desde el extranjero. Va infografía con datos del @INEMexico pic.twitter.com/Sk2mOkABtw — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 7 de mayo de 2018



“¿Dónde está el resto de las y los mexicanos que se registraron? ¿Dónde está el resto de las credenciales que se solicitaron y que no les han llegado, o les llegó apenas ayer y hoy ya no la pueden activar porque se venció el plazo?”, cuestionó Moreno.

La coordinadora de enlace con migrantes del Frente, Pilar Lozano, dijo que en las próximas semanas la comisión que dirige intentará levantar un censo de cuántos mexicanos se quedaron finalmente sin credencial, pero señaló que en una gira entre el 18 de abril y el 3 de mayo por California, Arizona, Texas e Illinois, sus miembros encontraron denuncias constantes de dificultades para hacer los trámites y documentos que se habían traspapelado.

Lozano recordó que después de que en 2005 se aprobó el derecho a votar desde el extranjero, en las elecciones presidenciales de 2006 solo votaron 33 mil 632 personas, pese a que el Instituto Electoral había calculado que participaría medio millón de mexicanos; en 2012 la participación apenas llegó a 40 mil 737 votantes mexicanos en todo el mundo.

“No es el reflejo de que los mexicanos no quieran votar; los mexicanos quieren participar. A ellos les interesa su país, tienen a sus familias aquí, les interesa que a México le vaya bien. El problema aquí es que las reglas del juego para que ellos voten no son parejas, nunca han sido parejas desde 2006”, lamentó.

Comunicación Social del INE confirmó a Animal Político que el dato de las 152,000 credenciales se refiere a las que ya están confirmadas y ya está cerrado el plazo para solicitarlas. Reconoció que en los últimos meses hubo quejas, pero por saturación en las líneas para realizar los trámites.

El INE publicó este 8 de mayo que tras concluir el proceso de revisión de las solicitudes de registro para votar desde el extranjero, hay 181 mil 256 solicitudes aprobadas; la Cuidad de México (28 mil 616), Jalisco (16 mil 453), Michoacán (14 mil 242), Guanajuato (11 mil 532) y Puebla (10 mil 811) concentran el mayor número de votantes.

Candidatos migrantes sin campaña

Movimiento Ciudadano y el PRD son los únicos dos partidos que en estas campañas inscribieron a ocho migrantes como candidatos propietarios o suplentes para ser diputados federales por vía plurinominal. Sin embargo, la ley electoral mexicana prohíbe hacer campañas fuera del país, por lo que esos aspirantes o sus institutos políticos no pueden promocionarse.

La principal manera en que la información de política nacional llega a la comunidad mexicana en Estados Unidos, según el enlace con migrantes del PRD, Juan Andrés Mora, es a través de las redes sociales, sobre todo gracias a lo que familiares y amigos comparten, y también porque en internet no hay restricciones legales para enviar mensajes de propaganda.

“Los noticieros en español siempre destinan un espacio diario a México, y los semanarios y diarios, pero eso impacta a un número muy pequeño de mexicanos, estamos hablando de un 10 % que ven noticiarios; la mayoría ve telecomedias o música o talk shows. El mundo del internet y de las redes hizo que sobre todo los jóvenes pudieran estar en contacto con su familia, con su pueblo, o con lo que quisieran, y empezó a crecer un vínculo mucho más intenso y constante con México. Y en las redes hay una gran cantidad de información política”, señaló la coordinadora.

Actualmente, solo hay un diputado migrante en el congreso, el jalisciense Salvador García, de Movimiento Ciudadano. Este mismo partido postula para 2018 a Libier González y a su suplente Elvia Martínez Cosío, originarias de Jalisco que viven en Los Ángeles y en Chicago; a Guadalupe Gómez y como suplente Guadalupe Rodríguez, ambos de Zacatecas, radicados en Los Ángeles.

Otras candidatas suplentes son Benedicta Gamboa, de Veracruz y habitante de Los Ángeles; Guadalupe Loyo, activista de Guerrero que vive en Las Vegas; y Maximina Gutiérrez (conocida como Mina Delgado), originaria de Guanajuato y residente en Texas, que es suplente de Pilar Lozano, a la cabeza de la lista de la segunda circunscripción.

En tanto, el PRD postula a Giovanni Santiago, de Oaxaca y radicado en Los Ángeles.