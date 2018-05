Nos presionan para hacer campaña a favor de PAN-PRD, acusan maestros en Puebla

Maestros del Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep) denunciaron que por presiones y el riesgo de perder su trabajo se ven obligados a hacer campaña a favor de candidatos del PAN y el PRD en la entidad.

Entrevistados de forma anónima, ya que temen represalias, los profesores mencionaron que deben hacer encuestas y trabajo político que respalde las candidaturas del secretario General del Sindicato de Trabajadores del Cobaep, Ricardo Ordaz Pérez, quien compite por la alcaldía del municipio de Juan C. Bonilla, y Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata a la gubernatura de Puebla.

En las calles, se ha podido constatar el trabajo político que hacen los docentes, a favor de Ordaz Pérez; sin embargo, él niega las acusaciones, y asegura que todo se trata de una “confusión”.

¿Conoce usted a Ricardo Ordaz?

Cuatro maestros del Cobaep, de diferentes planteles y con antigüedad de tres hasta 30 años en sus puestos, dieron sus testimonios y contaron cómo el “trabajo político” es prácticamente una obligación, si quieren tener horas de trabajo, prestaciones y un ambiente laboral tranquilo.

Relataron, por ejemplo, que como docentes se les pidió hacer una encuesta, durante un par de semanas, para promocionar al líder sindicalista.

“¿Conoce usted a Ricardo Ordaz Pérez?”, tuvieron que preguntar a la gente.

“El maestro Ricardo Ordaz Pérez estudió en la Normal de Ayotzinapa, becado, donde se graduó como profesor de primaria. ¿Sabe usted que el Maestro Ricardo Ordaz Pérez está participando como candidato a la presidencia municipal?”, recitaron de memoria.

Los docentes, aseguran, son convocados por personal del Cobaep, a quienes llaman coordinadores.

Estos coordinadores son los encargados de enviar mensajes de texto y WhatsApp, para informa sobre actividades y pasar lista de asistencia.

Los maestros acusan que se tienen que anotar y, si faltan muchas veces, empiezan a recibir llamadas o comentarios de los coordinadores, que les preguntan por qué no fueron y los amenazan sutilmente, recordándoles que el siguiente semestre se tienen que ajustar las horas de trabajo individuales.

Durante los eventos tienen que tomar fotos y enviarlas a los coordinadores, como evidencia, además de anotarse en la lista con su nombre y plantel.

“No podemos entregar fotos repetidas o que un compañero tenga foto con la misma persona entrevistada, deben ser personas diferentes”.

Para poder tener horas clase, promociones o beneficios dentro del Cobaep, coinciden los maestros, tienen que participar en las jornadas políticas, pues no presentarse es sinónimo de que no hay compromiso ni participación con el Colegio, ni con el Sindicato.

Una de las personas entrevistadas dijo que para el personal que está de base, ya que no pueden amenazarlos con despidos o restarles horas, lo que hacen es crear un ambiente de bullying laboral, pues les retiran la palabra a quienes no estén apoyando y no acudan a las actividades.

Las principales consecuencias, dicen los docentes, de no hacer el trabajo político o no hacerlo completo, son la pérdida de horas o el que repartan la carga horaria en muchos planteles, lo que dificulta el trabajo por los traslados y los tiempos.

Además de la campaña de Ordaz Pérez, los maestros del Cobaep han ido a jornadas de promoción de Jorge Aguilar Chedraui, candidato de la alianza “Por Puebla al Frente” a una diputación federal, por el Distrito 9; del candidato presidencial Ricardo Anaya, y de la candidata a la gubernatura, Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Llega un momento en que hay tanta tensión, que uno termina diciendo, tengo que ir, bajo las condiciones que están haciendo ese bullying laboral, para poder lograr que participemos en las campañas políticas para Martha Erika y Ricardo Ordaz”, dijo un docente.

Los profesores denuncian que tienen que llenar una hoja con los datos personales de 30 personas, principalmente los de su credencial de elector, y cada tercer día tenían que entregarla a los coordinadores.

“Ya estamos cansados, desde que llegó Rafael Moreno Valle y Ordaz siempre ha sido lo mismo: amenazas, trabajar según políticamente, que aunque trabajes, hagas algo lo que sea, te atacan. Imagínate obligarte a estar consiguiendo credenciales, hay credenciales que hasta de difuntos ha habido”.

Otra de las irregularidades que citan los trabajadores es que tienen que ir a eventos no sólo fines de semana, sino entre semana y durante horas clase.

“Hay una confusión”

En entrevista, Ricardo Ordaz Pérez dijo desconocer la realización de encuestas por parte de maestros del Cobaep, y negó tener algo que ver con eso, además sugirió que podían referirse a otra persona.

“No, no, no, absolutamente nada, yo creo que hay alguna confusión en algunas personas, sobre todo ahorita que es un tema que hay grupos políticos que se mueven, y pues obviamente nosotros estamos metidos en el tema sindical, en el trabajo de la defensa de los trabajadores en el sindicato. Hay gente que, pues obviamente coincidimos en nombres y apellidos, ¿no?, entonces seguramente hay una confusión por ahí, así es”.

La versión del secretario general del sindicato es que ningún docente es presionado ni orillado a hacer promoción política a su favor, o de algún otro candidato del PAN o PRD.

“No, es un tema que no tiene sustento alguno. Yo creo que el Colegio de Bachilleres es un subsistema educativo donde todo mundo tiene una militancia política multipartidista, y el tema es respetar precisamente la línea política que tenga cada trabajado. Claro, después de sus clases, todo mundo es libre, ahí yo no puedo incidir en algo, que ahí tenemos gente de todos los partidos políticos, y yo como dirigente no puedo obligar a alguien a que jale de alguna manera hacia algún lado, hacia alguna persona”, sostuvo.

Ordaz Pérez entró como secretario del Colegio de Bachilleres en julio de 2011, cinco meses después de que Rafael Moreno Valle llegara al poder en la entidad, en una alianza electoral entre el PAN y el PRD.

El maestro fue denunciado a principios de 2016 por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, representado por su secretario Jorge Rosas. Éste dijo públicamente que Ordaz había llevado a cabo despidos injustificados y abuso de poder.