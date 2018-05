La defensa del voto de Morena en Tamaulipas: entre retenes, violencia y halcones

En Tamaulipas, estado que se disputan los cárteles de la droga, además de promover y defender el voto, se tiene que cuidar la integridad física de los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Es jueves por la tarde. Medio centenar de brigadistas recorren Valles del Paraíso, fraccionamiento ubicado en la periferia de Nuevo Laredo donde, al menos, tres de cada 10 casas, fueron abandonadas.

Se dividen las aceras, tocan en cada hogar y enumeran las propuestas del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En la parte más alta del fraccionamiento, a unos metros del Río Bravo, un grupo de jóvenes –halcones, explican los integrantes de Morena-, observan las labores de brigadeo.

La presencia de adolescentes con radios y binoculares es cotidiano en esta región del país. A nadie sorprende y a pocos intimida. Los brigadistas saben que algún jefe de plaza ya fue informado de su presencia en Valles del Paraíso.

Marta Elba Martínez, Coordinadora de Representantes Generales (CGR) en Nuevo Laredo, bromea con la aparición de los halcones: “Ya hay algunos que nos cuidan” y al mismo tiempo, explica porque hay inmuebles deshabitados: “Estamos en una zona difícil: es el área de Los Kilómetros. Hay muchas casas abandonadas y la gente que se arriesga a vivir aquí es porque no tienen otro lugar a donde ir”.

Dana Gabriela Morales, brigadista de 18 años, dice que la inseguridad ha obligado a muchos a dejar sus casas, que ahora lucen vandalizadas.

“No puedes estar tranquilo, no puedes estar en tu casa porque en cualquier momento entran y te levantan”, señala Daña.

La entrega del periódico Regeneración, la distribución de calcomanías y la búsqueda de posibles representantes de casilla se realiza por las tardes y en grupo.

Los responsables del movimiento en Tamaulipas, entre ellos, los diputados federales Renato Molina y Ángel Hernández de la Piedra, ambos de la Ciudad de México, establecieron una serie de medidas para garantizar la seguridad de la estructura. Antes de realizar las labores de brigadeo debe conocerse a algún vecino de la colonia – varios integrantes de la estructura viven en esos fraccionamientos – y se tiene que portar distintivos de Morena, como chalecos, camisas o playeras.

La del jueves fue una jornada fructífera para el movimiento obradorista: una docena de ciudadanos accedieron a ser representantes de casilla.

Capacitación en fraccionamientos inseguros

Al sur de Nuevo Laredo se encuentra Villas de San Miguel. Es un fraccionamiento similar a Valles del Paraíso: ubicado en la periferia y conformado por casas construidas de manera uniforme en terrenos que miden 7 metros de ancho por 18 de largo.

El abandono de los hogares no se debe únicamente a la inseguridad, también contribuye la dificultad de saldar una deuda tasada en salarios mínimos: “Son casas pequeñas del Infonavit. La mía, en el 2007, me costó 260 mil pesos, no he dejado de pagar, y ahora la deuda ronda los 400 mil. Cada año sube más”, explica Martha Alicia Villegas, vecina de Villas de San Miguel y coordinadora en la estructura de defensa del voto.

El viernes por la mañana se realizó una sesión de capacitación para los representantes de casilla (RC). Martha Alicia fue la anfitriona. Se proyectaron dos videos: el primero con un mensaje de López Obrador y el segundo con la explicación de la jornada electoral.

El número máximo de boletas por casilla, los criterios para declarar nulo un sufragio y las funciones que tendrán los representantes de los partidos políticos fueron algunos de los temas abordados durante la sesión.

En el video, el candidato presidencial, exhorta a no “dejarse intimidar” por “quienes están acostumbrados a imponerse con trampas”.

A la hora de las preguntas, Claudia Itzel Salazar, una de las asistentes al curso, se refirió a la actividad delincuencial que se registra en la entidad: “No olvidemos que vivimos en una zona fronteriza, con altos niveles de inseguridad”.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Tamaulipas como una de las entidades federativas más peligrosas. El año pasado se registraron, a nivel estatal, más de 47 mil delitos del fuero común, de los cuales cinco mil 902 fueron contra la vida e integridad corporal. En el primer trimestre de 2018 han ocurrido 237 homicidios dolosos y 145 de ellos se concretaron con arma de fuego.

Ante este escenario, la dirigencia de Morena no descarta solicitar la presencia de alguna corporación de seguridad el día de la elección.

“Seguramente vamos a solicitarla para algunos lugares en específico. Aún no se ha definido en qué casillas, es algo que platicaremos con el doctor Ricardo Monreal (responsable de la defensa del voto de la segunda circunscripción) pero sí está contemplado”, dice el diputado Molina, enlace estatal de Morena en el estado.

La Ribereña: carretera peligrosa

Unos 250 kilómetros separan a Nuevo Laredo de Reynosa. La carretera federal número 2, conocida, en este tramo, como La Ribereña, comunica a ambas ciudades.

Tras el rompimiento del Cártel del Golfo con los Zetas y el posterior surgimiento del Cártel del Noreste, La Ribereña se convirtió en “tierra de nadie”. Hace seis años ya se le denominaba “la carretera de los desaparecidos”.

Entre ambas ciudades se encuentran las comunidades de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Poblaciones que conforman “la frontera chica” de Tamaulipas pues su tamaño contrasta con Reynosa que es la urbe más grande del estado y con la actividad económica de Nuevo Laredo, ciudad en la que se registra el mayor volumen de comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

Restaurantes y estaciones de servicio abandonadas, retenes y convoyes militares e incluso la presencia de hombres armados sin uniforme fue parte de lo que observó el enlace estatal de la defensa del voto en Tamaulipas, Juan Vital Román Martínez durante su recorrido del viernes por La Ribereña.

“La prioridad es la seguridad de la gente que nos apoya. Les decimos que tengan cuidado, que no arriesguen su vida. Estamos en constante comunicación con ellos. En todo el estado se registran niveles de inseguridad pero la zona fronteriza y la capital (Ciudad Victoria) es lo que más preocupa. Tenemos ubicadas las secciones y colonias más conflictivas y a ellas enviamos a nuestros mejores elementos”.

Una de las gasolineras abandonadas se encuentra en el kilómetro 118 de La Ribereña, los retenes militares se ubican en las entradas de las poblaciones.

Vital Román, quien recorre el estado continuamente, argumenta que resultaría contraproducente solicitar el apoyo de alguna corporación policiaca para garantizar la seguridad de los promotores durante las labores de brigadeo y que la mejor manera de cuidarse es contar con una buena organización y el apoyo de la gente.

El diputado Hernández de la Peña concuerda. En mayo de 2016, cuando comenzaban las labores para conformar la estructura de defensa del voto, fue abordado por un grupo de hombres armados en calles de Ciudad Miguel Alemán: “Nos pararon… nos preguntaron ¿quiénes éramos?, ¿a dónde íbamos?, ¿qué hacíamos?, ¿quiénes nos acompañaban? Al identificarnos y explicarles que hacíamos, se comunicaron con su jefe, se percataron que veníamos solos y nos dejaron ir”.

El problema de inseguridad en La Ribereña tiene varios años. La Secretaría de Turismo federal denominó, en 2007, a Mier como “pueblo mágico”, el objetivo era favorecer la actividad turística en la zona; tres años después, la población fue parcialmente abandonada pues se convirtió en escenario de combate entre el Cártel del Golfo y los Zetas.

Las campañas locales en Tamaulipas comienzan el 14 de Mayo. Los dirigentes de Morena no descartan “sorprender” y ganar alguno de los 43 ayuntamientos que están en disputa.

Los simpatizantes que trabajan en la estructura de defensa del voto también se integrarán a las campañas locales. El viernes, uno de los asistentes al curso de capacitación en Ciudad Miguel Alemán fue Jaime Hinojosa Peña quien contenderá por la alcaldía de la población fronteriza.

Reynosa, entre militares y zozobra

En Reynosa, la ciudad más grande de Tamaulipas, los patrullajes de soldados y policías federales no ha logrado reducir los enfrentamientos entre grupos delincuenciales. El año pasado se activó el semáforo rojo debido a las balaceras y bloqueos que se registraron de manera simultánea la noche y madrugada del 3 y 4 de mayo de 2017.

En febrero de este año, la Vocería de Seguridad estatal, informó en su cuenta de Twitter sobre un enfrentamiento a balazos en las colonias Juárez, Alianza Social y Ramón Pérez García: “Fue un solo evento entre grupos rivales, quienes en su huida realizaron disparos en varias calles de diversas colonias, hasta llegar a una zona de terracería donde se localizaron dos vehículos incendiados y siete abandonados”.

Tras el curso de capacitación que se brindó, el viernes por la tarde, en la colonia Bugambilias, el Coordinadora de Representantes Generales (CGR) de Reynosa, Marco Gallegos, aseguró que la apuesta de Morena es formar una estructura a partir de sus visitas domiciliarias y que ya se cuenta con un 80% del total de representantes que se necesitan para cubrir las 120 casillas que están bajo su responsabilidad.

“Hay mucho ánimo, la gente tiene ganas de participar de manera voluntaria. A diferencia de lo que hacen el resto de los partidos políticos que contratan estructura, nosotros la estamos formando recorriendo las calles”.

Soldados desplegados en las inmediaciones del Puente Internacional, convoyes de policías estatales que recorren las calles del centro e incluso la presencia de elementos de la Policía Federal como clientes cotidianos en los hoteles es algo común en Reynosa. Procesos electorales van y vienen, hay alternancia a nivel estatal, pero la actividad del crimen organizado no disminuye.

Gallegos reconoce que el tema de la inseguridad sí preocupa a los simpatizantes de Morena pero no se trata únicamente de los riesgos a los que se exponen al realizar labores de promoción y defensa del voto sino al peligro que enfrentan, todos los días, al salir de sus hogares.