El PRD gasta 165 millones de pesos para pintar de amarillo los pueblos de Álvaro Obregón

Casas, fachadas de iglesias, negocios, muros exteriores de calles completas … Desde hace 2 meses, las colonias de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, Lomas de la Era, además de avenidas y caminos que las rodean, todas en la delegación Álvaro Obregón (AOB), están pintadas de amarillo.

Pero no ha sido a petición de los vecinos: esto es resultado de una “imposición” de las autoridades de la delegación y del partido que la gobierna, el PRD, de acuerdo con el testimonio de los habitantes de estas colonias.

La delegación ha gastado 163 millones de pesos para estos trabajos de repellado y pintura y dos millones más en darle botes de pintura a los vecinos, una cifra casi cinco veces superior a la que gastó en 2017 para este mismo programa.

Las autoridades perredistas no sólo multiplicaron la cantidad, sino además ocultaron el monto al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), a la que le informaron que solo gastarían 15 millones.

El total del gasto de este programa de pintura y repellado está publicado, desde el 28 de marzo pasado, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde se consigna que habrán de gastar 163 millones de pesos para “realizar trabajos de repellado y pintura”, y “entrega de pintura por 2 millones de pesos”.

Sin embargo, dos meses antes, el 31 de enero de 2018, la misma delegación Álvaro Obregón le solicitó permiso al IECM para que pudieran gastar únicamente 13 millones para trabajos de repellado y pintura, y 2 millones para entrega de pintura a vecinos.

De acuerdo al consejero presidente del Consejo General del IECM, Mario Velázquez Miranda, hay “una presunción de irregularidad en virtud de que no fue comunicado a esta institución” el monto final que gastarían en este programa.

Velázquez Miranda informó que darán vista a la Contraloría General de la Ciudad de México “para que conozca las razones del por qué no se comunicó un programa que de alguna forma sí forma parte de las acciones gubernamentales”.

El Instituto cuenta con un padrón de “Medidas de Neutralidad”, donde las autoridades delegacionales tienen la obligación de reportar este tipo de gastos, con el fin de que el IECM pueda informar a la ciudadanía el tipo de ayudas sociales que podrán entregar, sin incurrir en delitos electorales.

De acuerdo con el IECM, las autoridades capitalinas y de las demarcaciones políticas deben abstenerse de establecer nuevos programas y acciones sociales con impacto presupuestario que no se planificaron antes de campaña, de lo contrario, dichos programas y acciones pueden calificarse como uso indebido de recursos administrativos.

Multiplicado por cinco

El programa (que en años anteriores se llamó Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano) para pintar y revestir las casas opera desde 2013 en la demarcación, pero para este 2018 se incrementó notablemente su presupuesto.

Fue lanzado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y por el entonces jefe delegacional en AOB, Leonel Luna. Para 2013 se destinaron 30 millones de pesos.

En el 2014, la programación presupuestal fue de 20 millones de pesos, 15 millones para trabajos de repellado y pintura y 5 millones para obras de ayudas sociales que consistieron en entrega de pintura a los vecinos que ingresen su solicitud.

En 2015 se le asignaron 13 millones de pesos a los trabajos de repellado y pintura y 2 millones de pesos para obras de ayudas sociales que consistieron en entrega de pintura.

En 2016, el presupuesto para trabajos de repellado y pintura fue de 58 millones de pesos y la entrega de pintura de 2 millones.

Y en 2017, la programación presupuestal fue de 33 millones en trabajos de repellado y pintura, y lo asignado a entrega de pintura fue de 2 millones de pesos.

En 2018 la cifra designada por la Delegación Álvaro Obregón se disparó a los 163 millones de pesos para trabajos de repellado y pintura y a 2 millones para entrega de pintura.

“El cambio de 35 a 163 millones es un incremento que no está justificado. En las evaluaciones realizadas por ejemplo en el 2017 cada calle se lleva un millón 253 pesos”, dijo Ricardo Alvarado encargado de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que colaboró con la revisión de los documentos consultados por Animal Político.

“Del 2014 al 2017 también se ve un incremento constante del presupuesto del programa, aunque no tan marcado: de 2014 a 2017 solo creció 15 millones”, dijo respecto al aumento del programa Héctor Rubio, coordinador de Innovación e Incidencia de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Para ser beneficiario del Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano en la Delegación Álvaro Obregón sólo se necesita alguno de estos documentos: la copia de credencial de elector, copia de comprobante de domicilio o carta de residencia de la Delegación Álvaro Obregón.

De acuerdo con Héctor Rubio en las reglas de operación de dicho programa existen “todos los incentivos para que el jefe delegacional asigne con total discrecionalidad el presupuesto: presiden el comité, es responsable de la difusión del programa, decide qué proyectos se apoyan y cuáles no”.

La delegación Álvaro Obregón confirmó que el gasto total será de 165 millones de pesos y justificó la diferencia con lo registrado en el IECM probablemente tenían un corte trimestral de la información y no el informe completo.

¿Cuál es el problema? La respuesta del PRD

“¿Cuál es el problema con que un símbolo político quiera prevalecer?”, respondió Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, al ser entrevistado sobre la decisión de pintar del color de su partido las casas en una delegación que ellos gobiernan.

“Mira, el ejercicio presupuestal debe de estar vigilado y en este caso no hay ningún quebranto patrimonial, el color, bueno, no hay ninguna prohibición acerca del color, la propia delegación lo consensa con vecinos y se da. Luego, efectivamente, en materia presupuestal, lo que manda es lo que tienen autorizado a ejercer en la delegación, ahí el tema es si hay quebranto presupuestal, si el presupuesto se ejerce, ahí a donde se destina”, explicó cuando se le preguntó sobre el aumento en este presupuesto de un año a otro para gasto en pintura.

Raúl Flores aseguró que la decisión de pintar las casas de amarillo se toma con los vecinos, lo que contrasta con los testimonios de los vecinos entrevistados para este reportaje.

No sólo eso. Para justificar que se pinte de color las fachadas de casas y establecimientos, Flores dijo que “no podemos cambiar la imagen urbana metiendo de chile de mole y de dulce, tiene que ser unificado, es un criterio que son reglas de operación que se publican a través de lo que es la gaceta oficial”.

¿Pero en la gaceta no se menciona que sea de un color en específico?, se le preguntó.

“No, no viene así específicamente el color, pero existe un comité, donde se sesiona y ahí es donde se toma las reglas de operación”, concluyó el ingeniero.

Animal Político preguntó en la Delegación Álvaro Obregón acerca de dicho comité interno y sus integrantes, sin obtener respuesta.

La FEPADE ya está enterada

La entrega de pintura en la Delegación Álvaro Obregón y las irregularidades que esto representa ya fue denunciada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por los representantes de Morena en la Ciudad de México.

El pasado 17 de abril, Alfonso Suárez, coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, junto con César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, acudieron ante la Fiscalía para denunciar el presunto desvío de 1,309 millones 487 mil pesos a través de programas en Álvaro Obregón, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la demanda, la entrega de pintura para aproximadamente 4 mil 800 viviendas en la delegación tiene un fin electoral.

Morena advirtió que la pintura que se compró puede tener un sobreprecio. Cada cubeta entregada por la delegación, según Morena, está siendo registrada a un costo de 2,083 pesos, cuando de acuerdo a lo verificado por Morena, cada una de ellas, de la marca Comex, se llega a encontrar a un precio promedio de 1,350 pesos.

Una imposición

Álvaro Obregón tiene una población de 749 mil 982 habitantes y de acuerdo con la Gaceta de la Ciudad de México del 28 de marzo del 2018, el Programa contribuirá a “incrementar el nivel de calidad de las viviendas” de los ocupantes de más de 130 calles o colonias de la delegación.

Pero en estas colonias, al menos tres de cada cuatro fachadas fueron pintadas con el color distintivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD): el amarrillo.

“La delegación nos los impone, no porque nos guste”, contó un habitante del centro de Santa Rosa Xochiac, una de las colonias que desde hace dos meses tiene las fachadas de sus casas, negocios y demás construcciones pintadas de amarillo.

“La delegación viene y hace lo que quiere, nada más pregunta: ¿quiere que le pinte la casa?, y uno les dice, pues sí, y pues es el color que ellos quieran, no lo que uno quiera. No nos lo cobran, pero es una imposición del color y nos piden nuestros datos, credencial de elector. ¿Para qué los quieren?, quién sabe, ya se imaginara usted”, dijo en entrevista el vecino entrevistado, quien solicitó no fuera revelado su nombre.

Pero no todos los habitantes dejaron que pintaran sus casas de amarillo.

“Es que con el color que andaban pintando las casas no me gustaba, entonces realmente les dije que me pintaran de azul y me dijeron que no podían pintarla de azul porque nada más traían rojo y amarillo, dije que pues no, no me gusta, andele mire, para que se vea bonita la colonia, para que se vea todo, como se va a ver, se va a ver muy feo ese color, toda la colonia de ese mismo color”, dijo Yreneo Ángeles Miranda, vecino de la calle Flor de San Juan en Torres de Potrero, Álvaro Obregón acerca de la visita que le realizaron para pintar la fachada de su casa.

“No Mire, no le vamos a colgar nada, sólo nos da usted copia de su credencial del IFE y ya, y le digo pues repito otra vez, pues me gusta el azul, pues no, no se lo podemos pintar”.

El trabajador que estaba negociando con Yreneo Ángeles se retiró y regresó a insistir para poder pintar su casa de amarillo, ante la negativa del vecino, preguntaron por qué no dejaba que la pintaran como las demás: “¿Y el motivo cuál es?, pues que realmente ustedes andan juntando votos, no andan pintando casas, no están invirtiendo su dinero propio, están invirtiendo el dinero del PRD, por lo tanto no me pertenece a mí”.

El programa está vigente desde el 2013, desde ese entonces, cada temporada electoral se pintan cada vez más casas de amarillo. Al respecto, Gonzalo Almaraz, vecino de la calle de Crisantemo en la colonia Torres de Potrero, dijo que cada que hay elecciones o se elige jefe de colonia es lo mismo: “Aproximadamente tiene un par de años, sí, yo les calculo unos seis años en el cual les están viniendo a pintar, cada tres o cada dos años, es decir, cada que son pues prácticamente elecciones o jefe de colonia, por decirlo así, presidente de colonia, vienen, te piden tu IFE, no sé si es para afiliar, no sé, vienen cada tres años”.

Otros habitantes han notado que el programa ha sido más agresivo desde hace dos meses:

“Tendrá dos meses atrás que vinieron pintando las casas, casas que se ve que no están pintadas es porque directamente los vecinos han salido y les han dicho que no les pinten las casas de color amarillo porque ellos no son de nadie, no son de ningún partido”, contestó otra vecina de la delegación que además es brigadista de Morena.

Durante el recorrido de Animal Político, un grupo de trabajadores que pintaban las banquetas de amarrilla dijeron que ganan aproximadamente 2 mil pesos a la quincena y no sólo pintan muros y banquetas: “Pintamos y ponemos lonas del PRD”, reconoció una de las trabajadoras de la delegación, mientras realizaba su trabajo.