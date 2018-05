Sublevaciones: una exposición que invita a la conversación y a levantarse

¿Qué tienen en común la reproducción de una estampa francesa de 1909 con un video del rescate entre los escombros del 19S en las calles de Escocia esquina Edimburgo en Ciudad de México? ¿Qué tienen que ver los camiones de la emblemática confederación anarquista española CNT, con la frontera entre Grecia y Macedonia? ¿En qué se relaciona el asesinato de George Jackson con una serie de fotografías de Modotti o Metinides? ¿…quién era George Jackson y qué hace en un museo mexicano? La clave es el levantamiento.

Sublevaciones no es la exposición de un artista, ni de un periodo ni de una técnica, es el resultado del trabajo teórico del historiador del arte y filósofo Georges Didi Huberman (1953), quien usa videos de YouTube y transfer de 16 mm, grabados, pinturas, dibujos, fotografías y papalotes para hacernos una pregunta: ¿Qué nos subleva?

La muestra aborda las emociones colectivas y los acontecimientos políticos e históricos de movimientos de masas en lucha. Repasa el concepto del levantamiento mediante 250 materiales que hablan de desórdenes sociales, agitaciones y revoluciones.

Las piezas expuestas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) proponen un diálogo interno. Cada espectador interpretará cosas distintas, formulará más preguntas: ¿Cómo nos representamos cuando nos movemos en “masa”? ¿Qué hacemos cuando “reina la oscuridad”? ¿Qué nos levanta?

Georges Didi-Huberman reflexiona acerca de las emociones que podrías encontrar en la expo #Sublevaciones, comparte las tuyas en los comentarios. pic.twitter.com/Qo3HIpxQwl — MUAC (@muac_unam) 28 de abril de 2018



La exhibición ha sido organizada por la galería francesa Jeu de Paume y es itinerante —ha estado en Argentina, España y próximamente en Brasil y Canadá—, por cada sede cambia el contenido.

El curador en jefe del MUAC, Cuauhtémoc Medina, explica que esta exposición llegó a México, luego de que Martha Gili, directora del Jeu de Paume, propusiera montarla.

Accedió contento, pues ya había visto la exposición —también curada por Didi Huberman— Atlas: how to carry the world on one’s back y “había escrito elogiándola”.

Los meses siguientes, Medina se encontró con el filósofo francés, con quien, asegura, habló y discutió sobre discursos y cambios.

Para la exposición del MUAC se sumaron piezas de Francisco Toledo, No Grupo, Graciela Iturbide, Tercerunquinto, Vicente Razo, Silvia Gruner, Ulises Carrión, Javier Téllez, Francis Alÿs, el manifiesto estridentista, los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata, fotografías del 68 mexicano y de la Comandanta Esther en el Congreso. Eso sí, todas estas son imágenes de “sublevaciones ya legitimadas e institucionalizadas,” como señala en Tania Carrillo Grange en una publicación de la revista Letras Libres.

En esta muestra hay una constante participación de obras mujeres de distintas regiones. ¿Cómo plantear agitaciones políticas sin mujeres?

Sublevarse es romper con un proceso “aunque sea a martillazos”, esta exposición va de la mano con la línea que el MUAC ha ofrecido por años: El siluetazo, Teoría del Color, Harun Farocki, Proceso Pentágono, la retrocolectiva de Mónica Mayer, el Derrumbe de la Estatua, y por supuesto, Arquitectura Forense.

La muestra estará hasta el 29 de julio en el MUAC. El museo es de fácil acceso por la línea 1 del metrobús, en la estación Centro Cultural Universitario.

Los horarios son bastante flexibles, miércoles, viernes y domingos de 10:00 a 18:00 h y jueves y sábados de 10:00 a 20:00 horas.