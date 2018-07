Hemos reunido 89 mdp para fideicomiso de damnificados y vamos a seguir dando dinero, responde AMLO al INE

En una conferencia de prensa ofrecida este viernes, el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el fideicomiso “Por los demás” ha reunido cerca de 85 millones de pesos de una meta de 103 y que continuarán entregando el dinero a los damnificados, pese la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Obrador insistió en que “no hay fundamento jurídico” en la sanción que el INE le impuso a Morena porque el dinero, dijo, no sale del Instituto.

“Se han beneficiado 28 mil damnificados”, expuso el fundador de Morena, quien enfatizó que el dinero se distribuyó para que dirigentes y militantes lo dieran a las personas afectadas.

Andrés Manuel aseguró que hay 50 cajas con toda la información sobre quiénes recibieron dinero del fideicomiso de Morena para damnificados del sismo, y que las tiene el INE, por lo que reiteró que la multa de 197 millones en su contra es “un golpe político” y la van a apelar ante el Tribunal Electoral.

Aseguró que los legisladores y militantes de Morena que donaron dinero, firmaron un acta de que estaban dispuestos a ser investigados, y eso está en poder del INE, Hacienda y la Comisión Bamcaria. También los registros de las personas a las que, según dijo, han beneficiado, pero que si no han hecho público ese registro es porque vienen los nombres y dirección personales.

“No se utilizó el dinero para pedirles que votaran por Morena, no lo acostumbramos, tenemos principios, nunca en nuestra historia pública política hemos entregado despensas o migajas a cambio de votos”, afirmó.

INE no halló pruebas de que AMLO donara 500 mil pesos al fideicomiso para damnificados del sismo

El próximo presidente reiteró que la multa “es un golpe político, artero”, y cuando se le preguntó sobre por qué en redes sociales acusó una “venganza”, pidió recordar que a los consejeros del INE los nombraron PRI, PAN y PRD, y que el consejero que recomienda la multa (en referencia a Ciro Murayama) avaló en 2006 lo que él considera un fraude en su contra en la elección presidencial de ese entonces.

Respondió a quienes lo acusan de autoritario por atacar al INE que sólo está utilizando su derecho de réplica.

“¿Pues qué piensan, que yo me voy a quedar con un golpe, con una difamación, con una calumnia, bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna? ¡No!”, exclamó.

Anunció que ya no acudirá a la reunión de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, a la que el presidente Enrique Peña Nieto lo había invitado, debido a que todavía no es oficialmente “presidente electo”, ya que el Tribunal Electoral no le ha entregado la constancia, que tiene como plazo el 6 de septiembre.

Lo que sí hará será recibir el miércoles a la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, para hablar sobre la renegociación del Tratadode Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

