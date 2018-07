Gobierno de Guanajuato da contratos en publicidad oficial a constructoras y a sitios web abandonados

El crecimiento de la partida publicitaria del gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez, en 2016 y 2017 abrió la puerta a un dispendioso gasto en páginas de Internet carentes de tráfico, administradores de publicidad digital y agencias de redes sociales, contratadas sin procedimiento alguno, de forma discrecional y sin control en la medición de sus impactos.

Este incremento en la partida publicitaria, manejada por el vocero Enrique Avilés Pérez, permitió la contratación de empresas desconocidas en el medio, algunas de reciente creación, y muchas de ellas intermediarias para la colocación de publicidad en otros espacios. Todas recibieron asignaciones directas en contratos ambiguos y carentes de transparencia.

Esta política se implementó con el conocimiento de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y con pleno respaldo del gobernador Márquez, pues afectó las partidas presupuestales de todas las dependencias estatales, incluyendo las descentralizadas, donde sus titulares se vieron sometidos a los criterios del vocero estatal.

Todos los contratos realizados por las distintas dependencias estatales pasaron por la autorización y supervisión de la Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Enrique Avilés Pérez. Funcionarios estatales con quien Zona Franca conversó han coincidido que el vocero “recomienda” la contratación de ciertos proveedores y “veta” a otros.

Existen reportes publicados en el portal de las obligaciones de transparencia, por parte de dependencias como la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED); el Instituto Estatal de Capacitación (IECA); el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), así como de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, donde se indica que el modo de contratación se da por “recomendación” de Comunicación Social.

“Yo a todos les doy publicidad”, es lo que Avilés Pérez suele decir sobre las partidas en publicidad oficial. Sin embargo, dueños de medios locales y funcionarios consultados con anonimato, concuerdan en que el vocero del gobernador usa los convenios publicitarios no solo para defender la agenda del gobierno, sino también para imponer temas por encima de las líneas editoriales.

Portales como Código News, Contrapunto News, IGTEO, Avenida Digital, Informativo Ágora, Notus, Claroscuro Noticias o Kuali, tienen ingresos anuales por publicidad estatal que no superan los 200 mil pesos. Algunos, como El Otro Enfoque, son totalmente ignorados por el gobierno estatal debido a su perfil crítico.

Otro ejemplo se dio cuando Zona Franca reveló que la Coordinación de Comunicación Social contrató a la presunta empresa fantasma F.B.M. Comercializadora, pues la Secretaría de Finanzas ordenó una auditoría a este medio.

Constructora veracruzana que compra publicidad para medios guanajuatenses

El Consorcio Xlapak ha recibido 449, 513 mil pesos entre 2016 y 2018 para publicidad en las páginas Acento Bajío y Guanajuato Travel. Sin embargo, en distintos sitios web ofrece “artículos y servicios en construcción.

Su objeto social abarca también el uso de bienes muebles e inmuebles, exportación de vehículos, compra y venta de ropa, artículos de plástico, instalación de comercios, entre otras, pero ninguna relacionada con venta de publicidad o medios periodísticos. Fue constituida por Alma Laura Campos Nieva y Víctor Hugo Cinta Castillo.

En los contratos y facturas marcan como domicilio Fuentes de Cantera 3, Fuentes de Coatepec; según distinta información en línea, hay otros dos domicilios: Gonzalo Durán No. 3, Coatepec, Veracruz y Privada Guadalquivir 1, Colonia El Olmo, Emiliano Zapata, Jalapa Veracruz. Todos los domicilios son casas habitación.

Acento Bajío se anuncia como un medio de información de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Guadalajara. Dicen contar con una versión impresa que circula en el estado. Las notas publicadas son boletines oficiales y no hay notas firmadas por algún periodista. Según el ranking de Alexa (sitio especializado en medir indicadores de páginas web) se encuentra ubicado en el lugar 67 mil 544. Su mayor actividad se ha registrado hasta el presente año, según muestran herramientas de monitoreo.

En tanto, Guanajuato Travel es un portal que ofrece datos de ubicación y teléfonos de hoteles y restaurantes. Aparece en el lugar 12 millones 632 mil 264 del ranking de Alexa.

Consorcio Xplak se encontraba enlistado en el padrón de proveedores en línea del gobierno de Guanajuato a principios de año, pero actualmente ha desaparecido.

Somos Guanajuato: casi un millón para promover el pensamiento positivo

José Manuel Márquez Corona, obtuvo contratos por un monto de 924 mil pesos entre 2016 y 2017 para que publique baners y giffs en la página somosgto.mx, y “comunidades de Facebook, YosoyLeon, YosoyIrapuato, YosoyCelaya, YosoyGuanajuato, YosoySanMiguel y YosoySalamanca”.

La página Somos Guanajuato realizó una única publicación en septiembre de 2016, referida al Festival Cervantino de ese año, no contiene nada más ni referencias de sus autores y no aparece en el ranking de Alexa. Fue registrada el 20 de septiembre de 2015 y se define como “un grupo de ciudadanos que amamos a nuestro estado y que queremos aportar a que cada día seamos mejores. Con una actitud positiva, construyendo un diálogo que aporte una visión del Guanajuato que queremos. Reflejamos lo bueno que sucede en nuestro estado, porque todos todos tenemos algo bueno que aportar”.

La página en Facebook, “YosoyLeon”, suele postear fotos y comentarios relacionados con el Club León. “YosoyIrapuato”, “YosoyCelaya”, “YosoyGuanajuato”, “YosoySanMiguel” y “YosoySalamanca” comparten publicaciones del gobierno estatal, recomendaciones turísticas y notas de un blog del mismo nombre, cuya última publicación se da entre el 2 y 3 de diciembre de 2016. La última publicación en todas las páginas es una invitación a votar, la publicación anterior es felicitación navideña. Tampoco aparece en el padrón de proveedores.

Guanajuato y más, pagar por “lo positivo” aunque nadie te lea

María del Rayo Valencia Martínez, es la representante legal del sitio guanajuatoymas.com.mx, “un portal informativo, en donde se destacan temas y noticias basadas en acciones positivas que ocurren en el estado de Guanajuato”. Aunque sólo publican boletines gubernamentales, durante 2015 y 2016 los contratos que obtuvo fue para colocar pósters y repartir suplementos noticiosos. A principios de 2017 fue contratada por los servicios digitales, por todo ello ha recibido 248 mil pesos.

Así sucede con los sitios Contexto Noticias; Así se hace; Noticomercio Digital y MaceSport, quienes han recibido cientos de miles de pesos del gobierno por solo publicar boletines.

Ángulo Político, desde una carpintería

Patricia Yanet González Escobar es la representante legal de Ángulo Político, se localizaron contratos que suman 27 mil 354 pesos. Llamó la atención, que el logo que aparece en su factura corresponde a una carpintería: Espazio Design. Yanet fue maestra de diseño y tiene un despacho.

En la revisión se encontraron varios proveedores con irregularidades o que ofrecen servicios distintos a su giro.

Creamétrica: apps, rompecabezas y streaming

Tal es el caso de Jesús Néstor Guillermo Roldán, de la empresa Creamétrica, que ha recibido en el último año, 973 mil 419 pesos; con versatilidad, igual desarrolla una aplicación para el Instituto de la Mujer Guanajuatense que imprime rompecabezas al DIF o transmite el informe del gobernador por streaming en Internet, sin que se indique por cuál página lo hace.

El Sistema de Administración Tributaria lo tiene boletinado como “contribuyente no localizado” desde el 1 de mayo de 2014, es decir, como aquél que al tratar de ser encontrado en el domicilio que registró ante la autoridad fiscal, no ha podido ser ubicado. Esto puede ser porque no han manifestado un domicilio fiscal; o señalaron uno en el cual no realizan sus actividades o se registró uno ficticio.

En el sitio de Creamétrica, se ofrecen servicios interactivos, realidad virtual y aumentada, herramientas digitales y desarrollo web, pero no se hace referencia a publicidad impresa.

Otra empresa es Get Consulting, de la cual es representante legal Edgar Armando Aldana López. Su sitio web indica que es un instituto capacitador registrado ante para ofrecer Cursos y Guías de Estudio para Certificación y Programas de Recertificación. Sin embargo, el gobierno del estado contrata por su conducto publicidad en la revista Pymero. También firmó contratos por 942 mil 723 pesos, sólo en 2017, por artículos utilitarios como maletas, plumas, termos, audífonos, tazas y memorias USB.

News Media: contrato en dólares, pero no lo encuentran

La empresa International News Media, firmó el 15 de mayo de 2017 un contrato por ocho millones de pesos para realizar un servicio publicitario “a través de varios espacios en revistas y espacios exteriores” en distintas ciudades de Estados Unidos. La factura se emitió el 21 de agosto de 2017 por un monto de 441 mil 257 dólares. En total, ha recibido 11 millones de pesos entre 2015 y 2017. No se pudo tener acceso al expediente porque Transparencia argumentó que necesitaba más datos para localizar al proveedor, quien no se encuentra en el padrón estatal.

Especialista en paneles solares vende playeras

En la relación de gastos de comunicación social y publicidad hay un contrato por 551 mil pesos entre la empresa Il Sole Energía Global Disponible y Educafín para adquirir cuatro mil playeras.

La empresa, ofrece sus servicios como: “diagnósticos energéticos en ámbitos eléctricos y térmicos y propuestas de mejoras en el uso eficiente de la energía; arquitectura, diseño e instalación; sostenibilidad energética y ecológica en hoteles y diseños eficientes en proyectos de nueva creación”.

Su razón social especifica, además de actividades relacionadas con las energías renovables y alternativas, que puede comprar y vender automóviles, materias primas y otros; pero ninguno de ellos se refiere a la publicidad.

El contrato se firmó el 14 de febrero de 2018 y se pactó que la entrega del producto se haría dos días después y ese mismo día se pagó el trabajo. No aparece en el padrón de proveedores.

