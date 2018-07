Cinco historias de menores inmigrantes separados de sus padres en EU

La cadena Univisión Noticias recopiló cinco historias distintas para dar a conocer la realidad de las familias afectadas por la política de tolerancia cero, impuesta por el presidente Donald Trump, tras la cual al menos 2 mil 300 niños han sido separados de sus padres.

El pasado 27 de junio ProPublica en coordinación con Buzzfeed News, The Intercept, Univision Noticias, Animal Político, El Faro y Plaza Pública, publicó un mapa para señalar los centros a donde fueron llevados los menores separados de sus familias.

Con ayuda de este mapa Univisión Noticias contactó a cinco de estas familias para conocer sus experiencias.

Aunque hace unas semanas un magistrado de California ordenó a la administración de Donald Trump reunir lo más pronto posible a los menores migrantes con sus padres, hasta ahora varias familias continúan separadas.

Al momento de cierre de este trabajo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ofreció la información que Univision Noticias le solicitó sobre cada uno de los casos.

A continuación presentamos los cinco casos investigados por Univisión Noticias.

“Con engaños separaron a mi hija de mi nieta”

Fue el pasado 8 de junio cuando Dora Alicia Martínez vio por última vez a su hija Paula Leticia de 6 años. Dora, originaria de El Salvador, fue detenida con la menor en McAllen, Texas. Tras su captura los elementos de ICE la trasladaron a los cuarto de detención conocidos como hieleras en Los Fresnos, Texas y le dijeron que su hija estaría al otro lado del cuarto. Todo fue una mentira, la niña fue trasladada a una casa hogar de Pennsylvania. El padre de la menor también se encuentra en EU, vive de manera ilegal y por tanto no puede ayudar a su hija, y hasta ahora no sabe cuál será el futuro de ambas.

Aquí puedes conocer la historia completa de Dora y Paula, y el por qué se vieron forzadas a salir de El Salvador y buscar mejor suerte en EU.

“No sé en qué estado está mi hijo”

Axel Emerson Guzmán Laime salió de Guatemala, su país de origen, con apenas 16 años el 1 de septiembre de 2017. Decidió ir solo a Estados Unidos para trabajar y ayudar a sus padres tras un robo en el que perdieron todo. El 12 de septiembre fue la última vez que su padre habló con él y para el 19 de septiembre el “coyote” que le había ayudad a cruzar la frontera se comunicó con la familia del menor para avisarles que “la migra lo había agarrado”. Desde aquel día no saben en dónde está Axel, su padre mantiene la esperanza de que se encuentre detenido en algún centro aunque se ha comunicado una y otra vez y las autoridades estadounidenses no le dan razón de su hijo.

Entra aquí si te interesa conocer la historia completa de Axel.

“Huyeron por una amenaza de muerte y ahora están separados”

Ever Yoset Mejía y su hijo Ever Isaac de 6 años huyeron de Honduras con destino a Estados Unidos luego de que fueran amenazados de muerte por una pandilla. Ligia Gavarrete, esposa de Ever Yoset y madre del menor, cuenta que ambos fueron detenidos el pasado 21 de junio. Por la clave telefónica de la trabajadora social que la comunica con su hijo, sabe que el menor está en una casa de cuidad de Harlingen, Texas, mientras que su esposo se encuentra en Oregon. Desde Honduras, Ligia poco puede hacer y no sabe hasta cuándo su hijo podrá reencontrarse con Ever Yoset.

Lee aquí su historia completa.

“Papá, estamos viviendo tres niños diferentes con una familia”

Damaris Dalila García Ríos fue separada de su hija Sayma Sarahi (ambas guatemaltecas) en Arizona el pasado 28 de mayo. Ahora la menor se encuentra en una casa en San Antonio (Texas), en la cual vive con una familia y otros tres niños. En tanto, Damaris se encuentra detenida en Eloy, Arizona. Su esposo y padre de la niña, Luis Alberto Salazar Samayoa, cuenta que la comunicación con ambas es limitada, dice que las dos ya están desesperadas de la situación y espera que pronto puedan unirse.

Aquí puedes leer la historia completa de Damaris y Sayma.

“La niña cree que su mamá la abandonó”

Darlin Mariela de 5 años se encuentra en una casa de cuidad de Arizona, ella piensa que su madre la abandonó cuenta Manuel, abuelo de la menor y padre de Miriam del Carmen Martínez Pérez, quien ahora está detenida en Southwest Key, Houston. Miriam del Carmen y Darlin venían procedentes de El Salvador, y fueron detenidas el 18 de mayo en McAllen, Texas. Para separarlas, los agentes de ICE usaron la misma mentira que en el caso de Dora y Paula. A Miriam le dijeron que se llevarían a su hija para bañarla, desde ese momento no volvió a verla. Manuel ha tratado de rescatar a su nieta y a pesar de que ha llevado a cabo los trámites solicitados para hacerse cargo de la menor las autoridades les han negado tal derecho.

Conoce aquí el relato de Darlin y Miriam.