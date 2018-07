El INE rechaza descontar votos de independientes para que el PES alcance el registro

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó restar los votos otorgados a los candidatos independientes en la elección presidencial, lo que elevaría el porcentaje de votos de los partidos y permitiría al Partido Encuentro Social (PES) conservar el registro.

Luego de que el PES interpusiera este recurso para que la autoridad electoral reinterpretara el artículo 41 constitucional —el cual señala que no deberán contarse los votos nulos y los emitidos para candidatos no registrados en la votación total—, la comisión determinó que no tiene facultades para tomar esta decisión, por lo que fue rechazada.

“Determinamos que la votación válida emitida es la que resulta de descontarle a la votación total emitida, los votos nulos y la votación por candidatos no registrados”, expuso el consejero Benito Nacif.

🎥 Comisión del INE rechaza petición del PES para conservar su registro

El funcionario electoral explicó que esta decisión deberá ser ratificada por el Consejo General del INE, y solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrá atender esa reinterpretación propuesta por el Partido Encuentro Social (PES).

El pasado 11 de julio, Encuentro Social apostó al recuento de al menos 15 mil casillas de la elección presidencial, pues dijo que huno un “mal conteo” que de corregirse les ayudaría a superar “por mucho” el mínimo requerido, el 3 % de alguna de las elecciones federales realizadas.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)