Casillas en ceros o con hasta 200% de votantes, las irregularidades en la elección de gobernador en Puebla

24 casillas que superaron el 100 % del número de votantes inscritos en la lista nominal, así como 79 más que registraron cero votos, son algunas de las irregularidades que se detectaron tras la elección a gobernador en Puebla.

Sin embargo, para Julián Corona Cabañas, titular de la dirección técnica del Secretariado Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEE) del estado, el hecho de que haya 24 casillas contabilizadas con más del 100 % de los votos de la lista nominal se debe a “errores humanos” en el llenado de la base de datos que no afectó el resultado de la elección.

Además de las cifras mencionadas, hay 69 casillas robadas a punta de pistola, lo que da un total de 148 casillas que no se contabilizaron.

Arturo Erdély Ruiz, doctor en matemática y académico de la UNAM, quien analizó los resultados de la elección poblana, estimó que por el número de personas en las listas nominales de las casillas robadas (69) y las que reportaron en cero (79), además del promedio de participación en la elección, hay poco más de 61 mil votos faltantes.

No sólo eso. Explicó que en el caso de las casillas identificadas con cero pudo deberse al robo de urnas y quemas de votos, aunque también a datos que no se capturaron en el sistema pero que sí se “cantaron” en los cómputos distritales y que los partidos las registraron en sus propias actas. El funcionario, sin embargo, no otorgó una cifra exacta sobre los votos no contabilizados.

Martha Erika Alonso recibe constancia de mayoría en Puebla; Morena acusa fraude e impugnará

Los casos

En la casilla 1925 contigua 4, instalada en la calle 3 oriente del municipio de Tecamachalco, la candidata del PAN, Martha Erika Alonso, sumó 979 votos a su causa. Fue la casilla en donde la virtual ganadora obtuvo el mayor número de votos en todo el estado de acuerdo con los datos del cómputo final del IEE.

Una cifra que supera por sí sola (sin contar el resto de los votos obtenidos por los demás candidatos) el total de personas inscritas en la lista nominal en esa casilla, pues de acuerdo con el IEE ahí podían votar 717 personas.

En el cómputo del IEE en esa casilla se contabilizaron un total 1368 votos, cifra que representa el 191% con respecto de las personas inscritas en la lista nominal.

De acuerdo con el acta de escrutinio y cómputo que se llenó la noche de la votación y se colocó en el paquete electoral —la cual puede ser consultada en el sistema PREP estatal—los funcionarios de casilla solo contabilizaron la votación de 484 personas, una tercera parte de las que aparecieron en el cómputo final.

Una situación similar se vivió en la casilla 338 contigua 3, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, donde el ganador fue el candidato del PRI, Enrique Doger Guerrero.

El acta de escrutinio que se llenó la noche de la votación mostró que ahí votaron 400 personas, pero la base de datos del IEE registró un cómputo final de 1308 votos, una diferencia de 908 votos.

En esa casilla la lista nominal registró un total de 649 posibles electores, si consideramos el número de votos registrados en el cómputo final ahí votó el 201% de los posibles votantes.

Para Arturo Erdély Ruiz, doctor en matemática y académico de la UNAM, existen dudas razonables en los resultados de la elección, no sólo por los resultados de 24 casillas donde se observa que no coinciden los votos con el número de personas registradas en la lista nominal, también por la manera en que estadísticamente se comportaron los resultados de esta elección.

Erdély Ruiz realizó un análisis sobre los datos de la elección de Puebla y estimó que faltaron por contabilizar un aproximado de 61 mil votos. Esto es la mitad de la diferencia de votos entre la candidata ganadora, Martha Erika Alonso, y el segundo lugar de la elección, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) Luis Miguel Barbosa.

Aunque el académico aseguró que su análisis no es “una prueba rotunda”, no hay por qué descartar una posible intervención en la contienda, pues consideró que “hay elementos estadísticos que permiten la sospecha”.

El partido Morena en Puebla ha anunciado que pedirá la anulación total de la elección de gobernador debido al robo de urnas, violencia y malos manejos de los paquetes electorales. Esta es la ruta legal que piensa seguir.