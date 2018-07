Luka Modric y cómo la guerra, el exilio y las bombas marcaron la infancia de las estrellas del fútbol de Croacia

Todavía con el rostro irradiando alegría tras la histórica clasificación de su país a la final de una Copa del Mundo, un aficionado croata fue abordado por un periodista mexicano a la salida del estadio Luzhniki en Moscú.

Todavía digiriendo la hazaña de la que había sido testigo, el hincha Jacob Motic no se mostró preocupado cuando le preguntaron por la magnitud del desafío que tendrá su selección el domingo contra Francia.

“¿Conoces a Luka Modric, ¿verdad? Bueno, él solía jugar fútbol regateando minas terrestres. Como él, no tenemos miedo”, aseguró el aficionado de 17 años que creció escuchando las historias del conflicto que marcó el nacimiento de su país a comienzo de los años 90.

Si bien su respuesta tiene un grado de fantasía, no está muy lejos de la realidad.

Modric es uno de los “niños de la guerra” que están escribiendo la página más gloriosa del fútbol de Croacia.

Él, junto a la mayoría de las estrellas de la plantilla, sufrió el sangriento conflicto que siguió al colapso de Yugoslavia en 1991.

Las declaraciones unilaterales de independencia de Eslovenia y Croacia generó la cruenta reacción de las fuerzas yugoslavas, con predominio serbio.

La familia del dínamo de la selección de los cuadros rojos y blancos, al igual que la de Vedran Corluka (otro de los futbolistas más conocidos del equipo) se vio obligada a vivir como refugiada dentro de la propia Croacia por la violencia sectaria desatada en la región.

Otros tuvieron que abandonar el país, como fue el caso de Ivan Rakitic, quien se asentó junto a su familia en Suiza.

La estrella del Barcelona incluso representó al país helvético en varias selecciones de las categorías inferiores antes de elegir jugar con Croacia.

“Fue difícil de niño entender lo que estaba pasando en los Balcanes” escribió Modric en un artículo publicado en la prestigiosa publicación The Player’s Tribune.

“Mis padres nunca hablaron con mi hermano o conmigo sobre la guerra ya que ellos perdieron mucha gente que amaban. Nosotros tuvimos suerte”, reconoció.

Otro de los jugadores que fue desplazado durante su infancia es Mario Mandzukic, el autor del gol ganador en la semifinal contra Inglaterra, quien creció en Alemania junto a su familia.

Pero Modric tuvo que quedarse en su país, donde lo cierto es que no tuvo que utilizar las minas terrestres como rivales, pero sí patear un balón por las calles de la ciudad de Zadar cuando cesaban los bombardeos de las fuerzas serbias.

Esa fue su forma de lidiar con el trauma de la muerte de su abuelo y tutor por parte de las milicias serbias, que también incendiaron su casa.

When he was 6, his grandfather was shot dead.

His family became refugees, in a warzone.

He grew up to the sound of grenades exploding.

Coaches said he was too weak and too shy to play football.

Today, Luka Modric just led Croatia its first ever #WorldCup final.#CROENG pic.twitter.com/plOsy9nQcq

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) July 11, 2018