INE multa a Morena con 197 mdp por operación irregular de fideicomiso para damnificados

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con más de 197 millones de pesos para Morena por la operación irregular del fideicomiso creado por el partido para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre pasado.

Con 10 votos a favor y uno en contra el Consejo General del INE ratificó la multa por 197 millones que representan el 250% de los ingresos recibidos en esta operación.

Los consejeros determinaron que no hay pruebas de que dinero involucrado en ese mecanismo haya sido desviado para campañas políticas, pero el partido no reportó el gasto del dinero, ni la procedencia de los recursos.

El INE reportó que a este fideicomiso “ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp).

Los 44 millones de pesos rebasaron el límite que permite la ley en materia de aportaciones en efectivo.

“Si permitimos este tipo de esquemas, abriríamos una ruta muy grande para que los partidos evadan sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas, a través de fideicomisos que les permitirán recibir recursos no aprobados, y realizar actividades que no tienen permitidas”, señaló el consejero Benito Nacif durante la sesión de este miércoles.

El 27 de abril el PRI denunció el mal uso del financiamiento público de Morena, a partir de esto, el INE comenzó la investigación de los recursos.

Se documentó con las fichas de depósito bancarias el modus operandi irregular para el depósito del dinero. Con diferencia de segundos, se hicieron depósitos por 50 mil pesos en siete días en unas cuantas sucursales.

Los videos de las cajas bancarias muestran a un pequeño grupo de personas que se forman

una y otra vez ingresando dinero en efectivo al Fideicomiso.

Morena defiende el fideicomiso

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, rechazó que Morena cometiera irregularidades en el manejo del fideicomiso, y dijo que por la filtración en medios del dictamen de la Comisión de Fiscalización se debería hacer una investigación.

Dijo que le sorprende “la rapidez de la investigación”, que solo está basada en “suposiciones”. “No hay prueba legal alguna que esté fideicomiso sea del partido (Morena)”.

Sin embargo, entre las irregularidades que encontró el INE están que el fideicomiso no nació entre particulares ajenos a Morena, sino que se trató de una iniciativa de su dirigencia; de los 58 aportantes identificados como fideicomitentes adherentes 49 de ellos, el 84%, son legisladores de Morena.

Duarte dijo que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar la multa impuesta.

“¿Por qué no hicieron una investigación completa? ¿Por qué no fueron a preguntar a los miles de mexicanos que recibieron el apoyo? No lo hicieron porque quisieron sacar el golpe antes del 1 de julio. Pero se les cebó el golpe, porque obtuvimos 30 millones de votos”, dijo durante la sesión.

“No hay proporción en la sanción que se plantea, porque no hay ningún daño acreditado en contra de Morena. No hay evidencia de que los recursos del fideicomiso fueran destinados a fines electorales”, dijo Luis Humberto Fernández representante del PT en el INE, uno de los partidos aliados a Morena.