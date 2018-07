Cada día son asesinados tres menores en México, alerta el Sistema de Protección a la Infancia

A diario, tres niños y bebés son asesinados en México, alertó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio.

Durante el Encuentro Intersectorial, Agenda de Prioridades Para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, Bucio Mujica señaló que, aunque el número de homicidios de menores ha disminuido en los últimos ocho años, la situación de maltrato que viven no debe normalizarse.

“Por lo menos hay tres homicidios de niños, niñas y bebés cada día, y aunque ha mejorado (la situación), porque en 2010 teníamos cuatro diarios, eso no se puede aceptar como normal o como una situación en la que hemos alcanzado lo que queremos tener”, dijo.

Bucio expresó su preocupación por lo que llamó una “violencia invisible” contra los niños, que “se minimiza e incluso se asume como positiva, como parte de la disciplina y de la educación de los hijos”.

De acuerdo con el secretario general del SIPINNA, en México, el 63% de los niños y niñas afirma haber sido víctima de castigos corporales, acoso escolar, violencia intrafamiliar o en la comunidad.

63% de niñas, niños y adolescentes reportan tipos de violencias que han sufrido: castigo corporal, intrafamiliar, acoso escolar, en comunidad. Estas violencias deben visibilizarse. Los adultos no las toleran en su entorno pero no las ven en niñez y adolescencia: @ricardobucio pic.twitter.com/Gq1enM4L7T — SIPINNA (@SIPINNA_MX) July 19, 2018

Para Ricardo Bucio, “el hecho de que se asuma la violencia contra los niños como parte de la cultura, ha hecho que se normalice, que perviva”, e incluso, que se reproduzca, pues los menores que son víctimas después pueden llegar a convertirse en agresores en redes sociales o a través del acoso escolar.

También alertó sobre la situación que viven las mujeres adolescentes, pues el 76% reporta sufrir violencia en el noviazgo.

Violencias están relacionadas: castigo corporal, intrafamiliar, en medios, acoso escolar y comunidad. 76% de chicas adolescentes reportan violencia en noviazgo. Debemos visibilizar violencias contra niñas, niños y adolescentes. Requieren un trabajo de todas y todos; @ricardobucio pic.twitter.com/mL5ejMXGn3 — SIPINNA (@SIPINNA_MX) July 19, 2018

“En nuestro país, los niños están siendo maltratados, estamos permitiendo como adultos que se den estas situaciones: no estamos legislando ni estamos poniendo los recursos necesarios para las procuradurías de protección a nivel nacional”, aseveró.

Feminicidios infantiles

El pasado martes 17 de julio, Ana Lizbeth, una niña de ocho años, fue hallada sin vida en un terreno baldío de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con reportes del diario Reforma, la menor había sido raptada el 15 de julio en la colonia Vistas del Río, en Juárez, misma zona en la que fue localizada.

El mismo 17 de julio, en Altamira, Tamaulipas, una niña de siete años fue hallada muerta, con una herida en el cuello, dentro de su habitación, reportó el diario.

Este jueves, autoridades de Nuevo León reportaron que detuvieron a Juan Fernando “N”, presunto autor material de la muerte de Ana Lizbeth.

El acusado era buscado desde 2014 por el delito de violación contra otra menor, y anteriormente había cumplido una condena por delitos sexuales.

Sobre estos casos, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que hace cinco años no habrían pensado que hablarían de feminicidio infantil.

“Tenemos esta semana tres asesinatos de niñas. Es urgente que autoridades y sociedad enfrentemos todas las violencias que aquejan a niñas, niños y adolescentes”, dijo.

¿Cuándo hace 5 años pensamos en que ibamos a hablar de feminicidio infantil? Tenemos esta semana 3 asesinatos de niñas. Es urgente que autoridades y sociedad enfrentemos tidas las violencias que aquejan a niñas, niños y adolescentes: Nashieli Ramirez @CDHDF pic.twitter.com/37bZYxyqi5 — SIPINNA (@SIPINNA_MX) July 19, 2018

De acuerdo con Ricardo Bucio, actualmente en México hay 30 comisiones homólogas a la Comisión para prevenir la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes “que se están preguntando cómo intervenir ante una situación que parece contracultural, que parece una perspectiva no solo no importante o no prioritaria o contracultura por la aceptación que hay de esta violencia”.

Con información de Reforma (suscripción necesaria).