Avanza posible tregua entre grupos de crimen organizado de la Sierra de Guerrero: obispo de Chilpancingo

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, asegura que “hay avances” tras las pláticas que ha tenido con más de cinco grupos de delincuencia organizada para lograr una tregua en la Sierra de Guerrero.

Durante una visita a la comunidad de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo en Chichihualco, Guerrero, Rangel Mendoza detalló que, en coordinación con comisarios y poblaciones vecinas, trabajan en la propuesta que presentarán al candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, para lograr la paz en la zona de la Sierra.

Comentó que entre las peticiones que harán al tabasqueño se encuentra el “considerar la amnistía para los sembradores de amapola ahora presos y la legalización de su cultivo”.

Desde abril pasado, el obispo Salvador Rangel informó sobre su diálogo con los grupos de crimen organizado de la zona.

“Yo les pedí (a los integrantes de los grupos criminales) que no hubiera más asesinatos de candidatos y ellos me prometieron que iban a evitar esto, que iban a dejar una elección libre y que no se iban a meter”, comentó el obispo en aquella ocasión, asegurando que su única intención es lograr la reconciliación en la Sierra de Guerrero.

Tras esta declaración, y aún en campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador declaró que veía “con buenos que los pastores u obispos busquen la reconciliación y el diálogo, para que haya paz en México. Incluso dialogando con criminales”. Desde aquel momento no ha hablado sobre el tema.

En los últimos años, la Sierra de Guerrero se ha visto afectada por asesinatos, enfrentamiento y desapariciones, crímenes originados por la disputa de territorio entre los cárteles que tienen presencia en la zona.

“Estamos buscando que haya una tregua entre las distintas partes, porque la gente está sufriendo mucho. Han sucedido cosas de un lado y de otro, creo que lo que conviene para todos es una tregua, me están pidiendo una tregua y ojalá que todos podamos cooperar y ayudar toda la Sierra”, comentó el obispo este jueves y agregó que por el momento no puede revelar el nombre de los grupos criminales que están pidiendo una tregua hasta que no exista una tregua entre todos.

