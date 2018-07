Empresa Oro Negro acusa corrupción de Pemex; señalamientos son infundados, responde la petrolera

La empresa Oro Negro acusó que el gobierno mexicano usa a la PGR para intimidarla y “destruirla” con una investigación criminal, en represalia por negarse a participar en presunta corrupción de Petróleos Mexicanos (Pemex), con acciones como un esquema de sobornos.

En un desplegado publicado en el New York Times, Oro Negro consideró que no tienen fundamento las acusaciones en su contra. Lo anterior, por supuesta malversación de fondos para el pago a tenedores de bonos, detalló Forbes, al establecer tratos con Pemex para la renta de plataformas auto-elevables de perforación petrolera.

En su mensaje en el diario estadounidense, Oro Negro incluso mencionó la existencia de grabaciones a altos exfuncionarios de Pemex admitiendo que la petrolera buscó destruir a Oro Negro por su negativa a pagar sobornos.

En un comunicado, Pemex respondió a los señalamientos.

“Oro Negro afirma que tiene supuestas grabaciones de altos exfuncionarios de la empresa admitiendo una afectación intencional a Oro Negro porque se negó a pagar sobornos. Ante ello, Petróleos Mexicanos insta a Oro Negro a entregar las grabaciones a las autoridades correspondientes para que, en su caso, se pueda evaluar su autenticidad y relevancia.

Sobre este punto también cabría una explicación pública de por qué esta información no se difundió y denunció previamente, dadas las numerosas oportunidades donde hubiera sido extremadamente pertinente”, indicó Pemex.

“Oro Negro afirma que fue ‘destruido’ por el gobierno mexicano, no sólo por no pagar sobornos, sino por una conspiración de ciertos tenedores de bonos interesados en la quiebra de la empresa, con el fin de hacerse cargo de las plataformas petroleras. Los hechos desmienten dicha versión, ya que en 2016 y 2017, Pemex ofreció los mismos términos a Oro Negro que a muchos otros proveedores de plataformas petroleras. Sin embargo, las otras compañías aceptaron los términos planteados por Pemex, mientras que Oro Negro decidió no hacerlo. En resumen, Pemex niega cualquier discriminación contra Oro Negro”, agregó.

Pemex aseguró que seguirá “defendiéndose de las demandas infundadas interpuestas en su contra y en contra del gobierno mexicano, principalmente porque de buena fe y dentro de sus atribuciones legales, buscó renegociar sus contratos con Oro Negro y otras compañías de plataformas petroleras luego de la desaceleración del mercado petrolero”.

A diferencia de todos los demás proveedores, señaló Pemex, Oro Negro tomó la decisión unilateral de rechazar los términos de Pemex y decidió iniciar el proceso para declararse en bancarrota.

“Lamentamos que Oro Negro no haya podido cumplir con las expectativas razonables de sus clientes, inversores, acreedores y empleados, pero no por ello se puede aceptar que se involucre de forma perniciosa a Pemex en su problemática corporativa”, apuntó la petrolera.

“Pemex tiene la firme creencia de que Oro Negro despliega una estrategia en medios internacionales para compensar una serie de errores estratégicos que dicha compañía ha cometido y por las deficiencias de su caso legal en contra de Pemex.

Ante ello, Petróleos Mexicanos se defenderá ante tribunales mexicanos e internacionales, con plena confianza en que el resultado del proceso legal le será favorable”, agregó.

