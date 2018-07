SEP rechaza indemnizar a alumno de secundaria que perdió ojo izquierdo; la CNDH emite recomendación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por no aceptar la propuesta de conciliación, incluida una compensación económica, a un alumno de una secundaria de la Ciudad de México que perdió la visión en el ojo izquierdo.

El organismo recibió la queja donde se menciona que el alumno estaba sentado en la tarima del salón, cuando uno de sus compañeros empujó a otro, lo que provocó que recibiera un golpe con la rodilla en el ojo izquierdo y cayera golpeándose la región occipital; al conocerse el hecho fue auxiliado por un profesor ante la falta de médico escolar.

El alumno dijo que no veía con el ojo izquierdo y tenía dolor de cabeza, por lo que llamaron a sus padres para informar lo sucedido.

“Debido a que personal del plantel condicionó el seguro con que contaba la escuela, sus padres lo llevaron al Hospital de La Raza del IMSS, donde se determinó que presentaba pérdida de visión del ojo izquierdo y, posteriormente, un infarto talámico, así como mareos, náuseas, dolores de cabeza, movimientos involuntarios mientras dormía y depresión, afectaciones que continúan”, detalla la comisión en un comunicado.

Por esos hechos, la CNDH dirigió una propuesta de conciliación a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, en la que solicitó, entre otras medidas, la compensación económica por el daño ocasionado.

Sin embargo, la unidad de la SEP rechazó la propuesta bajo el argumento de que no existía violación a los derechos humanos en agravio del alumno, no había parámetro para la indemnización y que se trató de un incidente entre compañeros de clase.

La CNDH consideró insuficientes los argumentos jurídicos de la SEP al no reconocer su responsabilidad institucional, ni procurar la reparación integral del daño y no pronunciarse sobre las medidas de no repetición, ya que, de acuerdo con la investigación realizada, el incidente ocurrió en un salón escolar, en horario en que debía haber un profesor dando clase, y en un periodo de dos horas en que los alumnos estuvieron sin vigilancia.

Durante ese tiempo, dijo, no se actuó de manera oportuna para atender el daño físico, mientras que en el traslado al hospital el alumno no estuvo acompañado por algún representante del plantel escolar y el tipo de lesiones que presentó dejó secuelas en el estudiante.

La CNDH acreditó el incumplimiento del deber de cuidado institucional e irregularidades en la prestación del servicio educativo y la protección a la salud en ese plantel, ya que cuando ocurrieron los hechos, los alumnos se encontraban sin la supervisión de un profesor o prefecto.

Por ello, el organismo recomendó al titular de la SEP, Otto Granados: reparar el daño, brindar una compensación económica, atención médica y psicológica que requiere el agraviado, reembolsar a los padres la totalidad del monto de los gastos que fueron generados con motivo de la atención médica e inscribirlos junto con su hijo en el Registro Nacional de Víctimas, así como brindar apoyo de beca o programas educativos en línea para que pueda continuar con sus estudios hasta el nivel superior.

Además, solicitó que capacite a los directivos docentes de las escuelas secundarias técnicas sobre los procedimientos de aplicación del seguro escolar en casos de accidentes o lesiones que deban ser atendidas de manera inmediata.

Asimismo, instruyó que se implemente el Programa Interno de Salud y Seguridad Escolar, de acuerdo con la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas de la Ciudad de México, y que se realice una campaña de difusión en el sistema educativo a nivel nacional.