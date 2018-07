Las similitudes entre AMLO y Trump (y cómo pueden afectar la relación entre México y EU)

Fue una de las mayores sorpresas en la elección presidencial del pasado 1º de julio en México.

Apenas se confirmaba el triunfo de López Obrador cuando, en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos lo felicitó.

Un mensaje que llamó la atención por el tono cordial del mandatario.

“Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Espero con ansias trabajar con él. ¡Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a los Estados Unidos como a México!”, escribió.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018