Diálogo fue real con parte del EZLN, pero por ahora no conviene seguirlo: Solalinde

El padre Alejandro Solalinde aseguró que el acercamiento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es real, con una parte del movimiento que sí cree en un cambio.

“Aquí quien me buscó fue una parte, personas del EZLN. El EZLN no es un monolito, hay diferentes partes”, expresó luego de que la comandancia del Ejército Zapatista rechazara haber iniciado un diálogo con Andrés Manuel López Obrador.

Solalinde externó su respeto por el subcomandante Moisés, quien firmó el comunicado aclaratorio del EZLN, así como por quienes en el movimiento creen que nada puede cambiar.

El movimiento es muy complejo y no todos piensan lo mismo, quizá una parte le interese y buscó la manera de tener el diálogo, pero a lo mejor otros no están listos”, señaló.

“El EZLN es muy grande, muy complejo, el que corresponde a las bases me buscaron para hacer un enlace con sus mandos, me pedían una expresión del presidente electo para que pudieran demostrar que hay esa voluntad política con Andrés Manuel López Obrador. No pudimos hacerlo porque el presidente electo está en descanso”, dijo en entrevistas en W Radio.

Indicó que por ahora no conviene seguir con el acercamiento. “Hay que dejarlo para más adelante. Podemos decir que hay bases zapatistas que sí quieren un acercamiento. Les expliqué a ellos que es muy necesario después de muchos años de resistencia que participen, que intervengan en el diseño de México, que ellos son constructores de este nuevo país. Seguimos con el corazón abierto y la mano extendida. Algún día será”.

Solalinde confió en que el diálogo del EZLN y el nuevo Gobierno federal se concrete una vez que López Obrador asuma la Presidencia en diciembre próximo.