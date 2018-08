1968: Diputados invitados al diálogo público dejan plantadas a más de 20 mil personas en CU

Nota del editor: Desde el 23 de julio, Animal Político presenta materiales periodísticos para conocer los hechos, nombres y momentos clave del movimiento estudiantil del 68 que se vivió en México.

La cronología se publica en tiempo real, a fin de transmitir la intensidad con que se vivieron esos días y se tenga, así, una mejor comprensión de cómo surgió y fue frenado a un precio muy alto el movimiento político social más importante del siglo XX. Queda mucho por saber y entender: 50 años después aún no sabemos por qué una riña estudiantil –como muchas que hubo previamente– detonó la brutal represión del gobierno.

Lo que es cierto es que el 68 fue, es mucho más que la masacre del 2 de octubre. Hubo un contexto que lo explica. Y eso es lo que les presentamos aquí.

Ciudad de México, 20 de agosto de 1968.- No se presentó ni un diputado ni un miembro de la Comisión permanente a la explanada de Ciudad Universitaria. Desde las 11 de la mañana, no menos de 20 mil personas[i] –entre estudiantes universitarios, politécnicos y de otras instituciones, profesores, trabajadores administrativos e incluso padres de familia– esperaron casi cuatro horas a que alguno de ellos se apareciera para participar en el diálogo público convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) en días pasados para analizar salidas al conflicto estudiantil.

Incluso se habían definido los puntos a tratar: “¿Hubo o no brutalidad por parte de los cuerpos policiacos contra los estudiantes, profesores y ciudadanos? ¿Hubo o no violación de la Constitución? ¿Son justas y operantes las demandas del movimiento? ¿Qué solución plantean diputados y senadores al presente conflicto estudiantil?”, según dio a conocer la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas.

“La expectación por el acto fue importante”, reconoció Raúl Álvarez Garín, uno de los líderes del CNH, quien no ocultó su decepción por el plantón de los legisladores.[ii] El CNH ha estado insistiendo la necesidad de sentarse a dialogar con el gobierno, desde la publicación de su pliego petitorio el pasado 4 de agosto, y este fin de semana miles de estudiantes difundieron entre los habitantes del Dsitrito Federal la invitación al diálogo público con los diputados a través de la intensa actividad de brigadas que repartieron volantes en numerosos puntos de la ciudad, a fin de informar y contrarrestar a lo que llaman “prensa vendida”.

“Para colmo (los diputados) explicaron su ausencia diciendo que eso no era un diálogo, que se trataba de una trampa para ridiculizarlos”, expuso. Con su ausencia, continuó, “así lograron que fueran considerados: ridículos y cobardes que no se atrevían a discutir de frente con los estudiantes”.[iii]

A pesar del desaire, “miles de ciudadanos asistieron a la supuesta confrontación”, celebró Salvador Martínez della Rocca, representante de la Facultad de Ciencias en el CNH. “Ante la ausencia de los congresistas –remarcó–, la opinión generalizada era que eso demostraba claramente el deterioro del sistema mexicano de gobierno”.[iv]

Álvarez Garín mencionó la presencia de Diego Fernández de Cevallos, diputado suplente por el PAN, que pronunció un breve discurso a favor de la democracia y de apoyo a los estudiantes.[v]

Fernández de Cevallos también aclaró que los legisladores de su partido no llegaron al acto en CU “porque no querían violar la autonomía universitaria ni capitalizar el movimiento”. No obstante, aseguró que plantearán el tema del conflicto estudiantil en la Cámara de Diputados. Declaró que “la mafia del gobierno”, integrada por quienes hoy se dicen hijos de la Revolución, reniegan de ésta. Y sentenció: “El movimiento tocó al fin uno de los tabúes en México: el presidencialismo”.

Con sus dirigentes Eli de Gortari y Heberto Castillo a la cabeza, la Coalición de Maestros –constituida días después del CNH, el 8 de agosto, a raíz del bazucazo y con la finalidad de apoyar al movimiento estudiantil– se encargó de la coordinación del debate, en el que se tenía previsto que tomarían la palabra, además de los legisladores, representantes del CNH e integrantes de la Unión Cívica de Padres de Familia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Asociación de Padres de Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y estudiantes pertenecientes a las Juventudes Panistas.

En medio de un ambiente festivo y ordenado, después de más de tres horas de espera y ya sin la presencia de legisladores o representantes gubernamentales, la concentración se convirtió en un mitin. Varios oradores hicieron uso del micrófono, entre ellos Eli de Gortari y Heberto Castillo Martínez, por los profesores; Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, de Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo; Ernesto Escalante, estudiante del IPN y representante ante el CNH; Marcelino Perelló, de la Facultad de Ciencias de la UNAM; dos representantes de asociaciones de padres de familia, además de Fernández de Cevallos, de las Juventudes Panistas.[vi]

En su intervención, el filósofo De Gortari dijo que los estudiantes exigen, en representación del pueblo, la liberación de los presos políticos. Atribuyó el origen del movimiento estudiantil del 68 al iniciado en 1956 –cuando más de 100 mil estudiantes del Politécnico y de las escuelas normales rurales se fueron a huelga y fueron reprimidos por el Ejército– del cual “es una continuación”, afirmó. Se trata, destacó, de una protesta porque se ha violado la Constitución de principio a fin. Por último, informó que los académicos pedirán al Consejo Universitario cambiar el calendario escolar para poder cubrir los programas.

Cervantes Cabeza de Vaca, hizo una crítica al gobierno, al que calificó de “impopular”, e introdujo –para molestia de algunos, como De Gortari– la definición del movimiento como “una lucha conjunta obrero-campesina-estudiantil”.

Perelló asumió, “sin indecisiones”, la responsabilidad “que la sociedad ha delegado en el estudiantado”. Y afirmó que el gobierno puede terminar el conflicto de un modo muy sencillo: “aceptando los puntos del pliego petitorio”.

Escalante exhortó a manifestarse frente a la Cámara de Diputados, “pues si ellos no vienen a nosotros, nosotros iremos a ellos”.

El ingeniero Castillo dijo que los estudiantes insistirán en el diálogo, y que éste se puede sostener “en donde quieran y como quieran; pero no a solas” porque, remarcó, “ha de ser público”. Así que propuso que Telesistema Mexicano –privado– abra espacio en algunos de sus programas para la Coalición de Profesores y el CNH.[vii]

Vigilan a dirigentes de la Coalición de Maestros

Académicos que fundaron la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, como Eli de Gortari, Heberto Castillo y Fausto Trejo –quien estima que han conseguido congregar a “algo más de 100 mil maestros” del Politécnico, la UNAM, las normales, Chapingo, universidades particulares, de la periferia del DF y hasta de Mexicali, Tijuana y Sonora–[viii], han denunciado que son objeto de espionaje por parte del gobierno.

La actividad de los profesores es seguida de cerca por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Ejército desde que fue integrada la Coalición de Maestros, con dos representantes de cada escuela o facultad que participan en el Consejo Nacional de Huelga, en cuyas reuniones los profesores sólo cuentan con voz pero no voto.

Al parecer, la orden de mantenerlos vigilados proviene de las oficinas del Estado Mayor Presidencial (EMP), y un blanco destacado es el ingeniero Castillo.[ix]

Es ilustrativa la interpretación que el jefe del EMP, general Luis Gutiérrez Oropeza, hace del origen del movimiento: “Heberto Castillo, Ifigenia Martínez, Víctor Flores Olea, Eli de Gortari y otros más, usando la imaginación, la fogosidad, el entusiasmo y la candidez de los líderes y estudiantes del CNH, con sus cátedras, sus charlas, en conferencias y a través de sus escritos, los convencieron, indujeron y manejaron arrastrándolos en su loca aventura”.[x]

La participación de los académicos mencionados, con énfasis en Castillo y De Gortari, es observada con detenimiento en la Presidencia de la República. En el caso del filósofo, vinculado al Partido Comunista Mexicano, éste se ha quejado de que sus movimientos se siguen de cerca desde que se dedicó a recorrer la Universidad, “a fin de poder conmover políticamente a los académicos”, en especial en las facultades de Ciencias y Filosofía y Letras, las primeras en llamar a los profesores a respaldar a los estudiantes.

La trascendencia política que ha adquirido la Coalición de Maestros hizo destacar a De Gortari, “por lo que sus actividades comenzaron a ser de especial interés para la DFS, la cual aumentó el seguimiento que sobre él tenía. Según un informe de la misma, elaborado el 19 de agosto, De Gortari ocupaba uno de los primeros lugares entre las 78 personas que la policía secreta había identificado como las principales figuras del movimiento estudiantil”.[xi]

