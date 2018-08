Agustín Basave renuncia al PRD; el partido perdió su brújula ética, acusa

Agustín Basave Benítez, expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció su renuncia a este instituto político al aseverar que ya perdió “la esperanza de su redención”, y que “sin brújula ética no podrá salir de su extravío”.

En una carta dirigida a Manuel Granados Covarrubias, presidente del Comité Ejecutivo Nacional perredista, Basave Benítez señaló que se va del PRD con tristeza, pero con convicción.

“He decidido terminar mi afiliación al PRD, si bien me entristece separarme de su militancia, de esos miles de admirables mexicanos y mexicanas que se han jugado la vida por impulsar la democracia y construir una patria para todos”, expresó.

En la carta, fechada el 26 de agosto, pero recibida este martes en las oficinas centrales del partido del sol azteca señaló que “ya no existen las condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares y lastres tribales”.

Agustín Basave sostuvo que no hay forma de que el PRD renazca a cabalidad en un partido socialdemócrata “como lo propuse durante mi presidencia y lo reiteré en junio de 2016 en el documento sobre su renacimiento”.

Tras las elecciones del 1 de julio pasado, indicó en su renuncia, “se trastocó el mapa político-partidista de México y ya no me cabe la menor duda: sin brújula ética, el PRD no podrá salir de su extravío”.

Agregó que conserva el privilegio de haber presidido el partido histórico de la izquierda mexicana, “sin el cual no se puede entender la lucha por la democracia y la igualdad en México”.

En la elección presidencial del 1 de julio pasado, el PRD decidió ir en alianza con el PAN, en la coalición Por México al Frente. Por sí solo, el PRD solo logró 1 millón 602,715 votos.