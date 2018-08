AMLO defiende que nombrar delegados estatales es facultad del Ejecutivo y no requiere cambiar la ley

"Yo no sé por qué les preocupa si ya no se van a entender con tantos, sólo va a ser un delegado en cada estado", señaló López Obrador luego de que Enrique Alfaro, ganador de la elección en Jalisco, dijo que no aceptará intermediarios para dialogar con el gobierno federal.