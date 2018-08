AMLO acuerda con Guatemala un plan para generar empleo y frenar la migración

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, acordaron crear un programa para revertir el fenómeno migratorio impulsando proyectos de desarrollo en Centroamérica.

Ambos coincidieron, informó el tabasqueño, en no tomar el fenómeno migratorio como un asunto que se resolverá con la militarización, sino apostando a resolver sus causas.

Dijo que no se debe optar como se ha venido haciendo solo por el uso de la fuerza: “No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas, sobre todo el que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos para que la gente no se vea obligada a migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria”, resaltó.

Aseguró que bajo su administración se atenderá a la migración como un tema de derechos humanos, así como las causas que lo generan, mediante mejores condiciones de vida y de bienestar.

Las acciones incluyen pedir a Estados Unidos y Canadá crear un fideicomiso para generar empleo en ambas partes de la frontera sur, y disminuir la migración a territorio estadounidense.

“Esto nos llevaría a crear conjuntamente, a financiar y aplicar un programa de desarrollo integral en el que participe Canadá, Estados Unidos y México, los países centroamericanos, y que todos aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras economías, para llevar a la práctica programas de desarrollo y aminorar el fenómeno”, apuntó López Obrador.

Por su parte, Morales aseguró que la relación ha sido positiva con el gobierno actual, pero es necesario fortalecer los lazos con la próxima administración.

“Hemos hablado del tema de seguridad, en donde tenemos que fortalecer todos los sistemas de integración, que van desde las luchas contra las amenazas existentes hasta el fortalecimiento de las actividades fiscales comerciales”, dijo.

Además, López Obrador informó que invitó a Morales a su toma de protesta y aseguró que el primer país que visitará será Guatemala.

Con información de Notimex