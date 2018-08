López Obrador llama a la reconciliación y al perdón; familiares de víctimas de violencia protestan

Durante el primero de los Foros por la Pacificación, López Obrador dijo que no se va a resolver el problema de la inseguridad con más violencia. "El mal no se puede enfrentar con el mal. No creo en esa máxima del ojo por ojo y diente por diente".