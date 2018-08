Asaltan 768 comercios al día en CDMX; la mayoría con violencia y usando armas de fuego

En el segundo trimestre de este año (abril a junio), se registraron 69 mil 134 asaltos a comercios, es decir, 768 negocios al día fueron víctimas de la delincuencia, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Las pérdidas económicas que estos robos representan ascienden a 235 millones 643 mil pesos.

El principal blanco de asaltos son los minisúpers o tiendas de conveniencia —51 de 100 de estos establecimientos han sido víctima de la delincuencia—, seguido de los dedicados a la venta de pinturas, acceso a Internet, electrónica y mercería, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Trimestral sobre Seguridad en el Sector Comercio, realizada en las 16 alcaldías.

En el 66.2% de los casos los asaltos fueron con violencia, la mayoría de los atracos se hicieron utilizando un arma de fuego. La Canaco señala que en el 77.5% se usaron pistolas como medida de intimidación. Los robos van desde un producto, como un refresco, hasta el dinero de la venta diaria.

Las delegaciones con mayor inseguridad para los comercios son: Miguel Hidalgo, con una incidencia delictiva de 18.4%; Cuauhtémoc, con 16.6%; Milpa Alta y Xochimilco con 15.4 y 15.2%, respectivamente.

Pese a los constantes actos delictivos que sufren los empresarios capitalinos sólo 39.8% de los afectados presentó denuncia ante el Ministerio Público, toda vez que 73% calificó dicho proceso como deficiente, al no haber tenido respuesta positiva.

A la pregunta por qué no presentaron la denuncia correspondiente, el 45.2% de los encuestados indicó no haberlo hecho porque no confía en la autoridad y 32.3% lo consideró una pérdida de tiempo.

El 64.1% sufrió una sola vez algún tipo de ilícito; el 13.6% en dos ocasiones, el 5.8% fue asaltado hasta en tres ocasiones y el 16.5% dijo haber sido víctima de la delincuencia hasta en 4 o 5 veces.

Sobre el monto del ilícito, el 35.9% de los comercios afectados contabilizó pérdidas en el rango de los 1,000 pesos (considerando efectivo y mercancía), el 28.2% de los empresarios reportaron pérdidas que van de los 1,001 a los 5,000 pesos, el 10.7% ubicó sus pérdidas entre 5. 001 y 10,000 pesos y el 12.6% registró pérdidas superiores a los 10,000 pesos.

La encuesta no tiene números en cuanto al delito de extorsión pues al cuestionar a los comerciantes se sintieron intimidados con el tema.

“Los comerciantes y empresarios sintieron miedo al contestar (temas de extorsión), se mostraron muy desconfiados, no sabían si se trataba de delincuentes o halcones los que estaban llegando a hacer la encuesta”, comentó Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco CDMX.

En cuanto a la percepción que sobre la seguridad pública tienen los comerciantes, cabe destacar que para el 75.9%, es mala o regular, aun cuando no han sido víctimas de la delincuencia; en tanto que sólo el 19.7% de los entrevistados opinan que es buena.