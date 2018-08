Aunque ya había sido denunciada, IMSS volvió a dar un contrato a una empresa involucrada en una red de simulación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó un nuevo contrato por 2.6 millones de pesos a su proveedor de equipo médico Carimed Equipos, una de las empresas de la red familiar de Isabel Camacho, luego de que fuera revelada la simulación de competencia entre esas compañías para ganar licitaciones del Instituto.

La operación de las empresas y su vínculo con funcionarios y exfuncionarios del IMSS fueron dados a conocer por Animal Político el 5 de junio pasado. En respuesta, el IMSS anunció el 7 de junio que había denunciado a “un proveedor” (sin señalar cuál) de equipo médico ante la Procuraduría General de la República (PGR), por presuntos actos ilícitos.

Siete días después, el 14 de junio, fue notificado el fallo de la licitación LA-050GYR022-E36-2018, en la que el IMSS le otorgó una partida de casi tres millones de pesos por la compra de equipos radiológicos a Carimed, empresa que forma parte del grupo acusado de simular competencia, falsificar registros sanitarios y ofrecer prebendas a funcionarios.

Dacega Corporation, DCG Technology, MED Prime, International Equipment JCB, Innovación MEC y Carimed Equipos forman un grupo de empresas administradas por la propietaria de Dacega, Isabel Camacho Ruiz. Por lo menos desde 2012, estas compañías compiten entre sí para conseguir contratos con el IMSS, muchos de ellos firmados con la delegación sur de la Ciudad de México, en la que trabajan funcionarios a los que Camacho les ha pagado boletos de avión. Un abogado, y socio de Isabel, fue funcionario del hospital de Ginecobstetricia ‘Luis Castelazo Ayala’, con el que la red también firmó decenas de contratos.

Luego del anuncio del IMSS de que demandaría a uno de sus proveedores, Animal Político le solicitó especificar de qué empresa se trataba, pero no se obtuvo respuesta. A través de una solicitud de transparencia se le pidió conocer el contenido de dicha demanda, pero el Instituto respondió que esa información fue clasificada por ser parte de una investigación en curso.

El comunicado, en el que el IMSS informó sobre la denuncia, aseguró que el Órgano Interno de Control emprendió una investigación desde el 25 de mayo contra “el proveedor” acusado, y que “bajo ninguna circunstancia” toleraría conductas de servidores públicos “que vulneren los avances logrados en los procesos licitatorios”, en referencia a los funcionarios que viajaron con la administradora de la red de empresas.

No obstante, una semana después de emitir dicho comunicado, la delegación regional Veracruz Sur del Instituto informó que por cumplir el dictamen técnico la empresa Carimed Equipos ganó la licitación para venderle una unidad radiológica por dos millones 695 mil pesos.

Animal Político solicitó al IMSS que explicara por qué continúa firmando contratos con al menos una de las empresas de esa red después de que fuera revelada la simulación de competencia que lleva a cabo, pero no obtuvo respuesta.

Exempleada que denunció es amenazada

Otra de las empresas de esta red familiar administrada por Isabel Camacho es Innovación MEC, empresa también vendedora de equipo médico que fue fundada por la exabogada de Camacho, Miriam Escalona, quien nunca le dio uso y años después descubrió que había sido utilizada para ganar contratos con el IMSS.

MEC fue constituida por Escalona en 2014 con el mismo objeto social (compra venta de equipo médico) pero la abandonó luego de renunciar a su empleo como representante legal de Isabel Camacho, cuando descubrió que su red de empresas falsificaba registros sanitarios. En 2017 encontró que su firma, su domicilio y su nombre habían sido usados para que Innovación MEC concursara en licitaciones del IMSS, por lo que emprendió una batalla legal contra Camacho Ruiz y su contadora, Patricia Gutiérrez Camacho.

La demanda fue civil en una primera etapa, sin embargo Escalona ha informado a Animal Político que ya interpuso también una denuncia penal contra ellas, por usurpación de identidad, falsificación de documentos y amenazas, ya que asegura ser perseguida y espiada por Isabel Camacho desde la divulgación de su caso.

“Me han amenazado, he tenido que pedir que una patrulla vigile mi casa porque he recibido amenazas. A partir de hoy estaré más tranquila ya que en la denuncia solicité medidas cautelares para mi protección y la de mi familia, ojalá me las otorguen”, dijo la abogada Escalona a Animal Político.