Ejército y Marina seguirán en las calles, Policía Federal no está preparada para suplirlos: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en el corto plazo mantendrá al Ejército y a la Marina en las calles, ya que sin ellos no se puede enfrentar el problema de seguridad, no hay en la actualidad otra alternativa para frenar la violencia debido a que la Policía Federal “no está preparada”.

“Siendo realistas no se ha podido consolidar a la Policía Federal, no se avanzó, no quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad, no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina”, dijo en conferencia de prensa.

El presidente electo confirmó que se ha reunido con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, con quienes ha analizado algunos perfiles para encabezar esas dependencias federales, así como el estado que guardan las dos secretarías.

Lee: Mondragón y Kalb se integra al equipo de López Obrador como asesor en seguridad

“Fueron muy provechosas las dos reuniones, en los dos casos se me presentaron diagnósticos y también propuestas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país”, comentó.

Reiteró que el uso de las fuerzas armadas será transitorio en lo que se forman cuerpo policiales y se realizan las reformas legales para crear una guardia nacional capaz de garantizar la paz en el país.

Detalló que para hacerle frente al problema de la inseguridad y la violencia se cambiará la estrategia de seguridad privilegiando la coordinación entre las instituciones y las corporaciones policiacas, además de que “me voy a hacer cargo personalmente de atender este asunto de interés nacional”.

Previó que a mediados de octubre tengan la propuesta de los que serán sus secretarios de la Defensa y Marina.