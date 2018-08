Elba Esther Gordillo, en libertad y absuelta de los delitos de lavado y delincuencia organizada

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue absuelta anoche de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ya se encuentra en libertad, informó su abogado Marco Antonio del Toro.

Durante la lectura de un comunicado hecha desde las escalinatas de la casa ubicada en Polanco, donde Gordillo era mantenida en prisión domiciliaria, Del Toro indicó que el Primer Tribunal Unitario emitió anoche la resolución, por lo que Gordillo ya se encuentra en libertad, en otra casa acompañada de familiares.

Dio a conocer que será hasta el próximo 20 de agosto cuando Gordillo ofrezca una conferencia de prensa.

De acuerdo con Del Toro, el Primer Tribunal Unitario en materia Penal de la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa penal, por lo que la maestra quedó en libertad, y agregó que la resolución le fue notificada a las 23:30 horas de la noche del martes.

Del Toro circuló entre los medios un comunicado con las palabras de Gordillo:

“El día de hoy a las 23:30 horas recibí por parte del primer Tribunal Unitario en Materia Penal la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debida al sobreseímiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta”, dice el comunicado firmado por Gordillo.

“Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”.

Después de cinco años con cinco meses y once días, finalmente la ex dirigente del SNTE ya no tiene ninguna restricción para circular con libertad o hacer vida pública.

Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca y pasó una temporada en la clínica del Penal Femenil de Tepepan. Estuvo por varios hospitales hasta conseguir la prisión domiciliaria en su departamento de Polanco, en diciembre pasado.

