Familiares de desaparecidos acusan que Yunes no les permite buscar más fosas en Colinas de Santa Fe

El Colectivo Solecito, integrado por familiares de personas desaparecidas de Veracruz, acusaron que desde hace un año y medio ha solicitado al gobierno de Miguel Ángel Yunes permisos para realizar trabajos de búsqueda en un área localizada a 5 kilómetros de Colinas de Santa Fe, donde podría haber una fosa clandestina con más de 500 cuerpos.

Lucy Díaz, representante del colectivo, dijo que recibieron un mapa—de manera anónima— en el que indican la existencia de una fosa clandestina, sin embargo a más de un año de solicitar el permiso, la Fiscalía del estado no ha permitido ingresar al área luego de ocho solicitudes que se le han realizado.

Lo mismo ocurre con otra zona conocida como Arbolillo, ubicada en el municipio de Alvarado, Veracruz, en donde también solicitaron el ingreso. En esta área la Fiscalía y personal de la Marina hallaron hace un año 47 cuerpos, en algunos casos solo extremidades, esto tras la búsqueda de tres marinos que se reportaban como desaparecidos.

“Una vez que los encontraron se detuvo la búsqueda y ya no se sacaron más cuerpos, queremos seguir buscando a ver si encontramos más restos. Esto fue hace un año y sigue olvidado y tampoco nos han permitido ingresar, necesitamos revisar esa área”, comentó Díaz.

Son dos puntos a los que Colectivo Solecito solicita el ingreso: Al Arbolillo y kilómetro 13.5 (uno de los tramos más transitados por los choferes de carga), este es el área trazado en el mapa que les hicieron llegar y que se ubica a tan sólo 10 minutos de Colinas de Santa Fe, y que podría superar el número de cuerpos hallados en la llamada fosa clandestina más grande del país.

En entrevista con Animal Político, Lucy Díaz acusó que desde hace un año el gobierno estatal les ha retirado el apoyo de retroexcavadoras, maquinaria pesada y el recurso humano de Policías Ministeriales y peritos forenses para continuar con su labor.

Asimismo, les han cancelado reuniones de trabajo con las madres de colectivo y las labores de identificación se han retrasado.

“La Fiscalía anterior nos facilitaba un poco más el acceso, nos mandaban comida mientras trabajábamos; nos daban botas, no había tanto bloqueo, sostuvo (…) Yunes nos ofreció las perlas de la virgen, que nos apoyaría y después nos dio la espalda”, acusó Díaz.

Desde agosto de 2016, cuando se fundó el colectivo y comenzaron a trabajar con el apoyo de la Policía Científica Federal, encontraron decenas de fosas con cientos de osamentas, uno de los casos más conocido es el de Colinas de Santa Fe en donde se han hallado hasta la fecha 295 cuerpos enterrados clandestinamente.

El hallazgo se hizo después de que el colectivo recibiera un mapa hecho a mano con la ubicación de los cuerpos.

En Colinas de Santa Fe apenas se ha logrado la identificación de 15 osamentas y se han entregado solo 7 cuerpos, comentó la representante del colectivo.

Las principales dificultades para la identificación de los restos óseos se debe a que hay poco personal, el laboratorio es muy pequeño y hacen falta perfiles de ADN. No hay recursos humanos ni materiales.

“Tenemos un universo de perfiles de ADN que no coinciden con los hallazgos. Hay 3, 600 perfiles que no coincide con lo que estamos encontrando, es necesario tener mucho más. Los familiares a veces no quieren poner una denuncia, no quieren decirles a las autoridades por miedo y no tenemos su perfil de ADN”.

“Si al gobierno le interesara podría hacer una campaña y tendríamos un acervo más grande”, comentó Lucy Díaz.

Una de las peticiones que tiene Colectivo Solecito para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es conformar panteones ministeriales en donde se resguarden las osamentas con su debida placa con fechas, datos de inhumación y exhumación correspondiente. Que haya una identidad resguardada que pueda cotejarse cuando una familia lo solicite.

De acuerdo con Lucy Díaz, las fosas ya están saturadas, no cabe ni un cuerpo más en Veracruz. “Tenemos ubicada una fosa con 3,500 cuerpos, está abandonada sin que se haga el menor esfuerzo de identificar los restos, por eso urgen los panteones ministeriales, así como una Fiscalía Especializada en personas desaparecidas”, concluyó.