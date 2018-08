En 20 años aumentaron 570% los homicidios por arma de fuego en México, alertan organizaciones civiles

En los últimos 20 años, los homicidios por arma de fuego en el país crecieron 570 %, de acuerdo con un informe publicado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), así como por las organizaciones Latin America Working Gropu, Stop US Guns to Mexico y Open Society Foundation.

El documento Violaciones graves a los derechos humanos: el tráfico legal e ilegal de armas en México advierte que solo durante 2017, cerca de 46 personas fueron asesinadas cada día en el país, sin que la mayoría de los casos fueran investigados, sin un llegar a un juicio o sentencia para algún responsable.

El informe también analiza el impacto de la comercialización, el robo y la pérdida de armas en hechos violentos en México, por lo cual emitió recomendaciones. Incluso, destaca que la elección de un nuevo gobierno es una oportunidad para cambiar el curso de las estrategias de seguridad “y dejar de depender de la adquisición de armas para lograr reducciones en la violencia”.

Las organizaciones civiles afirmaron haber examinado la violencia registrada en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, donde del 2000 al 2015, más de 30 mil armas ilegales fueron recuperadas.

Detectaron que hay una preferencia de las organizaciones criminales por las armas largas, debido al monto recuperado, especialmente de los rifles de asalto.

“Durante 320 días (entre 2016 y 2017) los militares recuperaron 601 armas de fuego en Tamaulipas, una vez más que en cualquier otro estado. Esto no es accidental: Tamaulipas se encuentra al otro lado de la frontera del corredor más activo de tráfico de armas de los Estados Unidos”, advierten los analistas, quienes aseguran que Texas fue la principal fuente del crimen organizado al proveer 41 % de todas las armas enviadas desde 2008 hasta 2014, especialmente de la ciudad de Houston, con más de 300 vendedores de armas autorizados.

La investigación también señala que 463 armas adquiridas por el estado fueron robadas o perdidas entre 2006 y 2017.

Además, cuestiona los medios terrestres por los cuales las armas adquiridas por México pasan la frontera por Tamaulipas, considerando sus niveles de violencia.

“En un estado con fuertes redes criminales organizadas interesadas en armamento y municiones, este parece ser un medio de transporte peligroso”, expone el informe que destaca la cantidad de enfrentamientos armados las fuerzas estatales y grupos delictivos.

El día de ayer la CMDPDH, en conjunto con @LAWGaction, @stopusarmstomx y @OpenSociety presentamos el informe “Gross Human Rights Abuses: The Legal and Illegal Gun Trade to Mexico” sobre el tráfico legal e ilegal de armas.

Puedes ver la presentación 👉 https://t.co/LsEoahsfDm pic.twitter.com/ihGv6xv17C

— CMDPDH (@CMDPDH) 8 de agosto de 2018