Valeria Luiselli, la primera autora mexicana en ganar el American Book Award

La escritora Valeria Luiselli se convirtió en la primera mujer mexicana en ser galardonada con el American Book Award, gracias a un ensayo sobre niños migrantes que son detenidos en la frontera con los Estados Unidos.

Luiselli fue premiada junto con otros 19 autores en la edición 2018 del certamen, organizado por The Before Columbus Foundation, en el que los galardones no son elegidos por la industria, sino por otros autores.

La edición 39 del American Book Award premió la obra Tell Me How It Ends: An Essay in Forty Questions, editada por Cofee House, que es la traducción a lengua inglesa de Los niños perdidos, de la editorial Sexto Piso.

.@ValeriaLuiselli and TELL ME HOW IT ENDS win an American Book Award! https://t.co/ephkbuRmBN pic.twitter.com/LNNX1PqrCI — Coffee House Press (@Coffee_House_) August 13, 2018

En Los niños perdidos (Un ensayo en cuarenta preguntas), Luiselli muestra el proceso legal de los niños migrantes que se enfrentan a cuestionamientos por parte de las autoridades estadounidenses en la corte migratoria de Nueva York, donde la autora trabajó como traductora para la defensa de menores.

Otros autores ganadores del American Book Award 2018 son Thi Bui, Rachelle Cruz, Tommy Curry, Tongo Eisen-Martin y Fana Naone Hall.

También fueron premiados Kelly Lytle Hernández, Bojan Louis, Cathryn Josefina Merla-Watson y B. V. Olguín, Tyra Miles, Tommy Pico y Rena Priest.

Joseph Ríos, Sunaura Taylor, Sequoyah Guess, Kellie Jones, Charles F. Harris, Rob Rogers y Heroes Are Gang Leaders fueron otros de los autores galardonados.

Before Columbus Foundation anunció que la ceremonia de reconocimiento de los autores será el próximo 28 de octubre en el SF Jazz Center, en San Francisco, California.