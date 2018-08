Cómo fue el robo del mecánico suicida que estrelló un avión de pasajeros en Seattle, EU

Un mecánico “suicida” de 29 años fue quien robó un bimotor sin pasajeros durante la noche de este viernes en Seattle y efectuó varias acrobacias con el aparato antes de estrellarse en la bahía de esta ciudad del noroeste de Estados Unidos.

La policía local descartó rápidamente el carácter “terrorista” del incidente y aseguró que este mecánico de la compañía Alaska Airlines actuó solo y que tenía ciertas tendencias suicidas.

Los directivos del aeropuerto de Seattle-Tacoma, situado al sur de Washington, no detallaron las circunstancias en que el mecánico logró hacer despegar el avión, un bimotor a hélice Bombardier Q400, con capacidad para cerca de 80 personas.

Incluso tras el despegue, dos caza-bombarderos F-15 persiguieron al avión, pero “no estuvieron involucrados en el incidente”, indicaron los servicios de la policía local.

Un video amateur difundido en Twitter mostraba el avión haciendo una acrobacia en el aire, y luego volando a baja altura sobre el agua.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU

— bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018