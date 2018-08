Nestora Salgado quiere que le asignen seguridad; insiste en que Meade se disculpe

Nestora Salgado, quien será senadora por Morena, dijo este miércoles que espera que le asignen seguridad, ya que considera que durante la campaña “se le expuso muchísimo”, con señalamientos como los que hizo José Antonio Meade en su contra.

“Espero que sí (me asignen seguridad), mi caso es diferente, me expusieron muchísimo, entonces, quisiera pensar que sí me podrían proporcionar seguridad; lo tengo que comentar con el coordinador (Ricardo Monreal) y con el propio Andrés (Manuel López Obrador)”, dijo Nestora.

“Ustedes se dieron cuenta de cómo fue el ataque mediático, cómo los medios se prestaron a repetir una cosa sin investigarla; el señor Meade cómo se atrevió a decir algo sin documentarse”, agregó recordando que, durante la campaña, Meade la tachó de “secuestradora”, pese a que ya había sido absuelta de esas acusaciones.

Salgado dijo a medios que insistirá en exigirle a Meade una disculpa pública.

“Nosotros vamos a luchar por una disculpa pública, porque somos gente con dignidad y nos ha costado, tenemos un nombre, somos gente de lucha, de convicciones; que se disculpe”, agregó quien fue comandante de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, Guerrero.

