Pasajera en trance, crónicas de una viajera por las entrañas de Europa (capítulo de regalo)

Crónicas de un viaje por Europa. Con gente real como protagonista. Historias de amor a distancia y virtuales. Borracheras entre amigos. Tráfico de drogas. Eso es lo que narra América Pacheco Ramos, autora del libro Pasajera en trance bajo el sello de la editorial Mantarraya, una serie de 13 relatos de un viaje por Europa.

En entrevista con Animal Político, América comentó que este es un libro de crónicas. “Es una historia de amor, es un cuento de hadas enmarcado por el azar completamente real, todos los personajes incluidos no son personajes ficticios, es gente real”.

Cada uno de los relatos es resultado de un viaje que ha realizado en cada momento, “cada capítulo representa o protagoniza una ciudad, un país y un personaje. Una persona que conocí en este ejercicio del azar y eso es lo que es mi libro”, asegura.

América escribe con total apertura todo aquello que vivió en su estancia por Europa, en especial en Francia, donde viajó en busca de Christophe. “Si él no me hubiera dejado plantada, sino me hubiera roto el corazón, sino hubiera tenido la intención de conocerlo, yo no habría sido escritora. Porque esos caracteres que escribí fueron dedicados a él”, explica.

Hoy tuve el privilegio de estar con @amerikapa en la presentación de Pasajera en trance, que además tuve el honor de prologar. ¡Gracias, América! Y gracias a @HosteriaLaBota por la hospitalidad y a @manchadetinto y @distorsiongay compañeros de mesa. Aquí algo del rollo que eché. pic.twitter.com/vziumxOZNN — Gerardo Cárdenas (@ElGerryChicago) August 10, 2018

Christophe es el primer capítulo de esta historia, donde América habla de cada uno de los escenarios por los que dos amantes se conocieron después de una relación a distancia.

“En el capítulo siguiente, que es Barcelona, fue una borrachera con un grupo de amigos; otro capítulo está dedicado a una experiencia que tuve con una familia que ha hecho de la adopción de niños un estilo de vida en Bruselas”, relata.

De acuerdo con América, este capítulo ha sido traducido en diferentes idiomas y fue publicado en Bélgica. Más allá de iniciar con una historia de amor, Pasajera en trance “tiene temas como la adopción o el tráfico de drogas, que es el caso de un amigo que acaba de salir de la cárcel. Creo que el libro puede gustar o no a gente que está acostumbrada a leer este tipo de disciplinas literarias”.

Casa llena en @HosteriaLaBota. Ayer, en la presentación de “Pasajera en trance” de @amerikapa. Gracias a @distorsiongay, @ElGerryChicago, @manchadetinto y a todos por hacer una gran noche. pic.twitter.com/bZKeYNCyy5 — Mantarraya Ediciones (@mantarrayaed) August 10, 2018

Pasajera en trance es un libro de pequeños extractos de historias reales. “Viajas a cualquier parte del mundo y te tomas una foto o junto a un monumento. Mi libro son un puñado de fotografías de historias que se siguen construyendo y mutando”, dice.

América Pacheco Ramos comienza a escribir, de manera profesional, en el 2010 con su blog personal Pluma, lápiz y cicuta en la sección de El Plumaje en Animal Político. De 2013-2014 escribió en la revista colombiana Anagrama Cultural. En 2017, incluyeron sus poemas en una antología de relatos para Editorial Mantarraya que en esta ocasión le permite publicar su primer libro Pasajera en trance.

Con autorización de Editorial Mantarraya y de la autora, Animal Político te regala este Capítulo de Regalo.