Pasajero del vuelo 2431 accidentado en Durango demanda a Aeroméxico por negligencia en Estados Unidos

Néstor Martínez, un maestro de Northlake, suburbio de Chicago, Illinois, que el pasado martes viajaba en el vuelo 2431 de Aeroméxico, cuando se accidentó al tratar de despegar de un aeropuerto en Durango, interpuso una demanda en contra de la aerolínea.

La demanda es la primera presentada en una corte de Estados Unidos contra Aeroméxico como resultado del incidente, de acuerdo con la firma de abogados Corboy & Demetrio, con sede en Chicago y especializada en denuncias por lesiones personales.

El avión Embraer 190 se estrelló el martes después de tratar de despegar con mal tiempo. La aeronave, que se dirigía a la Ciudad de México, trasladaba a un total de 97 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, dijo la aerolínea. Ninguna persona murió.

Corboy & Demetrio informó en un comunicado que Martínez, de 43 años, profesor y residente de Northlake, volvía a casa después de unas vacaciones familiares.

En el momento del accidente, Martínez ocupaba el asiento 15 C, al lado del hombre que tomó el video mirando por la ventana que capturó el choque, precisó el comunicado.

Recuperan las cajas negras del vuelo accidentado en Durango; habrá dictamen en diciembre, calculan autoridades

“Se puede despegar con mal tiempo, pero hay que hacerlo bien, y sin duda vamos a analizar ese aspecto de este accidente”, dijo el cofundador de Corboy & Demetrio, Thomas A. Demetrio, quien junto con su socio gerente, Robert J . Bingle, y socios Daniel S. Kirschner y Francis Patrick Murphy, representan a Martínez.

Watch the @WGNNews story on Corboy & Demetrio’s lawsuit against @Aeromexico on behalf of suburban Chicago man injured in Durango crash https://t.co/LHAibHkBCm #Aeromexico2431 #planecrash #lawsuit

— Corboy & Demetrio (@CorboyDemetrio) 3 de agosto de 2018