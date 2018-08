El refugiado que ganó el Premio Nobel de las Matemáticas (y le robaron la medalla)

La Medalla Fields, considerada el Premio Nobel de las Matemáticas, se otorgó este miércoles a cuatro matemáticos, entre ellos, a Caucher Birkar, un kurdo de nacionalidad iraní refugiado en Reino Unido.

Pero la alegría le duró poco, justo hasta que minutos más tarde le robaron la medalla en Río de Janeiro, la primera ciudad latinoamericana en acoger la ceremonia.

No había pasado ni una hora cuando Bikar se percató de que su maletín, con la medalla dentro había desaparecido.

Birkar, que acaba de cumplir 40 años, trabaja en la Universidad de Cambridge. Según relató a la revista Quanta, aún estudiaba en la Universidad de Teherán cuando viajó a Reino Unido a solicitar asilo político.

Este galardón se entrega cada cuatro años a matemáticos menores de 40 años y en esta edición recayó sobre Birkar, Alessio Figalli, Peter Scholze y Akshay Venkatesh por sus contribuciones en este campo. Cada uno recibirá alrededor de US$11.500.

El matemático contó que cuando era niño tenía fotos de ganadores de la Medalla Fields en su pared.

“Los veía y me decía a mí mismo ‘¿alguna vez conoceré a alguno?’. En esa época, en Irán, ni siquiera podía saber que iba a ser capaz de ir a Occidente”, afirmó.

Birkar es conocido por su trabajo en geometría birracional y ganó el prestigioso Premio Leverhulme.

BBC La medalla tiene la cara de Arquímedes en uno de los lados. (Foto: IMU)

Alessio Figalli, de 34 años, nació en Roma pero trabaja para ETH Zurich, una universidad tecnológica en Suiza. Es experto en cálculo de variaciones y ecuaciones en derivadas parciales.

“El premio me alegra mucho”, le dijo Figalli a la agencia de noticias italiana Ansa. “Es algo tan grande que me está costando creer que lo he recibido… Es un gran estímulo para el futuro”.

Peter Scholze, de 30 años, es el más joven de los cuatro y trabaja en la Universidad de Bonn, en Alemania. Su investigación se centra en la intersección entre la teoría de números y la geometría. Su nombre se mencionaba mucho entre los posibles ganadores de este año.

El australiano Venkatesh, de 36 años, estudia teoría de números y teoría de la representación.

Hasta ahora ha habido 56 ganadores, aunque uno de ellos, el ruso Grigori Perelman, rechazó el premio en 2006.

En cada ceremonia se entrega el galardón a al menos dos personas, aunque cuatro suele ser el número preferido. Hasta ahora, solo una mujer lo ha conseguido: la iraní Maryam Mirzakhani, una profesora de la Universidad de Stanford que falleció en 2017.

El premio se empezó a entregar en 1932, ante el pedido del matemático canadiense John Charles Fields.

